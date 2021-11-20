Милан и Ювентус нацелились на форварда Ривер Плейт

Итальянские футбольные клубы «Милан» и «Ювентус» заинтересованы в подписании 21-летнего аргентинского форварда «Ривер Плейт» Хулиана Альвареса.

В Италии считают, что футболист полностью созрел для переезда в Европу. Ранее игроком интересовался донецкий «Шахтер». «Ривер Плейт» собирается подождать до декабря, чтобы оценить все имеющиеся предложения.

Альварес — воспитанник «Ривер Плейт». В текущем сезоне Хулиан провел за команду 40 матчей во всех турнирах, где забил 19 мячей и отдал 13 результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €20 миллионов. Контракт Альвареса с «Ривер Плейт» рассчитан до 31 декабря 2022 года.