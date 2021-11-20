Тренер Черноморца: «Ребята стушевались перед Динамо»

Тренер «Черноморца» Сергей Шматоваленко, который руководил действиями своих подопечных вместо дисквалифицированного Юрия Мороза, высказался о разгромном поражении команды от киевского «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура чемпионата Украины.

«Сегодня мы получили большой опыт, сыграв с такой командой, как «Динамо» Киев. Мы видим, что у нас еще очень много проблем в оборонительном плане. Надо работать над игрой в защите. Хотелось бы, чтобы на уровне футболистов «Динамо» ребята играли более агрессивно и показали себя лучше. Сегодня мы ожидали от них большего. Мы прекрасно знаем, что они умеют, знаем их возможности. Но сегодня ребята, наверное, стушевались перед таким соперником, и у них не все получалось», — сказал Шматоваленко.