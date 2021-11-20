Тренер Черноморца: «Ребята стушевались перед Динамо»

Сергей Шматоваленко рассказал о поражении одесской команды от киевского клуба (1:6)

  • 20.11.2021 10:11
  • 312 просмотров
  • 3 комментария
Тренер Черноморца: «Ребята стушевались перед Динамо»
© ФК Черноморец. Сергей Шматоваленко

Тренер «Черноморца» Сергей Шматоваленко, который руководил действиями своих подопечных вместо дисквалифицированного Юрия Мороза, высказался о разгромном поражении команды от киевского «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура чемпионата Украины.

«Сегодня мы получили большой опыт, сыграв с такой командой, как «Динамо» Киев. Мы видим, что у нас еще очень много проблем в оборонительном плане. Надо работать над игрой в защите. Хотелось бы, чтобы на уровне футболистов «Динамо» ребята играли более агрессивно и показали себя лучше. Сегодня мы ожидали от них большего. Мы прекрасно знаем, что они умеют, знаем их возможности. Но сегодня ребята, наверное, стушевались перед таким соперником, и у них не все получалось», — сказал Шматоваленко.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Sosed12345
    Sosed12345, 20.11.2021 10:55
    +1
    0665826283, 20.11.2021 10:27
    Ви не знітилися, а за наказом шулєра суркіса " злили" матч! " Молодці"! "Браво" !
    Это как арендуполь сливает шахтеру?
    Ссылка
    Sosed12345
    Sosed12345, 20.11.2021 10:55
    +1
    0665826283, 20.11.2021 10:27
    Ви не знітилися, а за наказом шулєра суркіса " злили" матч! " Молодці"! "Браво" !
    Это как арендуполь сливает шахтеру?
    Ссылка
    0665826283
    online
    0665826283, 20.11.2021 10:27
    -3
    Ви не знітилися, а за наказом шулєра суркіса " злили" матч! " Молодці"! "Браво" !
    Ссылка
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