В воскресенье, 21 ноября, состоится матч 13-го тура итальянской Серии A, в котором «Интер» примет «Наполи».
Встреча состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
Интер – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на сервисе MEGOGO.
Источник — Sport.ua
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