Аталанта — Специя. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 13-го тура итальянской Серии А «Аталанта» – «Специя».

«В июле текущего года «Специю» принял именитый Тиагу Мотта. Ему 39 лет. В прошлом сезоне «Специя» заняла 15 место, сохранив прописку в Серии А. Сейчас у «Специи» аналогичная ситуация. Борьба за сохранение прописки. Обыграв у себя дома «Торино» 6-го ноября, «Специи» удалось на время покинуть зону вылета. Но впереди у них очень сильные соперники. Сейчас «Специя» едет в Бергамо к амбициозной и играющей «Аталанте». Для нас этот матч интересен тем, что в обеих командах играют украинские сборники Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. Считаю правильным шагом переход в «Специю» Коваленко, который будет иметь постоянную игровую практику и, безусловно, сможет выйти на свой лучший уровень.

Безусловно, команды решают разные задачи. Также отмечу, что игры клубных команд после матчей сборных достаточно сложные. Футболисты возвращаются в свои клубы в разном состоянии, как физическом, так и психологическом.

Посмотрите на график «Аталанты» в ближайшие 6 игр. Я специально на этом акцентирую, чтобы все поняли, в каком графике работают футболисты, тренеры и весь коллектив. За 18 дней бергамаски сыграют 4 матча Серии А и 2 поединка Лиги чемпионов. После матча со «Специей» у «Аталанты» игры с «Янг Бойз», «Ювентусом», «Венецией», «Наполи» и «Вильярреалом». Представьте, какое это напряжение. Поставьте себя на место тренера и как он должен поступать.

Со стороны Гасперини предвижу существенную ротацию с учетом всех составляющих. В матче со «Специей» будут задействованы футболисты, которые имеют значительно меньше игровой практики, а лидеры будут готовиться к двум следующим матчам в гостях – с «Янг Бойз» и «Ювентусом». Таковы особенности и нюансы тренерского ремесла – правильно распределять свои силы во всех турнирах по дистанции, так как в любом деле нет мелочей.

Коваленко хорошо знаком со всеми нюансами игры «Аталанты» и он сможет поделиться этой информацией с партнерами по «Специи». Я лично уверен в победе «Аталанты», так как это более классная команда, которая забивает практически в каждом матче. А «Специя» больше всех пропускает и очень мало забивает. Интриги здесь я не вижу, но может лишь присутствовать определенная недооценка со стороны хозяев поля. Но это уже прерогатива тренерского штаба и лидеров «Аталанты», - сказал Грозный.

Матч «Аталанта» – «Специя» состоится 20-го ноября. Начало встречи в 16:00.