Вторая лига. Матчи 19-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 ноября проходят поединки 19-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 19-й тур
20 ноября
- 12:30. Чайка Петропавловская Борщаговка – Левый берег Киев
- 13:00. Балканы – Тростянец
- 13:00. Волчанск – Таврия Симферополь
- 13:00. Диназ Вышгород – ЛНЗ Черкасcы
- 13:00. Днепр Черкасcы – Чернигов
- 13:00. Кристалл Херсон – Перемога Днепр
- 13:00. Энергия Новая Каховка – Сумы
- 14:00. Металлург Запорожье – Скорук Томаковка
- 15:00. АФСК Киев – Карпаты Львов
Видеотрансляция матчей
Плейер будет добавлен перед началом матча.
Источник — Sport.ua
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