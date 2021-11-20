В воскресенье, 21-го ноября, состоится матч пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черниговская «Десна» и ковалевский «Колос».

Игра пройдет в Чернигове на стадионе им. Ю. Гагарина и судить ее будет Максим Козыряцкий. Начало встречи в 19:30.

«Десна» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Колос», за которым можно следить здесь.