В воскресенье, 21-го ноября, состоится матч пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черниговская «Десна» и ковалевский «Колос».
Игра пройдет в Чернигове на стадионе им. Ю. Гагарина и судить ее будет Максим Козыряцкий. Начало встречи в 19:30.
«Десна» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Колос», за которым можно следить здесь.
Александр Снитко, Sport.ua
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