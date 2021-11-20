14-й тур
Монако
2 : 2
Лилль
19.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Монако в меньшинстве вырвал ничью у Лилля

Клуб из княжества Монако имеет 19 очков, находясь на 7-м месте

  • 20.11.2021 01:48
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Монако в меньшинстве вырвал ничью у Лилля
© ФК Монако. Виссам Бен Йеддер

«Монако» и «Лилль» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Франции (2:2).

На 78-й минуте защитник «Монако» Страхинья Павлович был удален с поля. Однако монегаскам удалось отыграться за счет гола Виссама Бен Йеддера на 83-й минуте.

«Монако» имеет 19 очков, находясь на 7-м месте. «Лилль» набрал 17 очками и идет на 12-й позиции.

Лига 1. 14-й тур

Монако – Лилль – 2:2

Голы: Диатта, 41, Бен Йеддер, 83 – Давид, 5, 9.

Источник — Sport.ua

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