КУЛАЧ: «Ребята поздравили с первым голом. Верю, что можем победить Баварию»

Нападающий «Динамо» Владислав Кулач прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (6:1) в матче 15-го тура УПЛ и свой забитый мяч:

– Главное, что вернулся и, к счастью, смог помочь команде. Рад, что сегодня выиграли, теперь будем готовиться к следующей игре. Был тяжелый период, но ничего страшного. Всем спасибо за поддержку. Главное, что сейчас я здоров, и все сложности позади. Уже на протяжении долгого времени тренируюсь в общей группе. Сегодня тренер дал мне шанс, спасибо за это. Думаю, что забитым мячом оправдал доверие.

– Вас поздравила команда?

– Да, ребята поздравили с дебютным голом и пожелали продолжать в том же духе.

– Теперь готовитесь к поединку с «Баварией»?

– Вся команда готовится. Верим в то, что сможем победить. Подойдем к следующему поединку с хорошим настроением.

– У вас сегодня была возможность сделать дубль, разочарованы, что не удалось?

– Конечно, хочется забивать в каждом моменте, но нужно понимать, что не всегда это возможно. Естественно, есть желание забивать, как можно больше, но на данный момент есть один забитый мяч – это уже хорошо.

– На каком стадионе вам больше нравится играть – на НСК «Олимпийский» или «Динамо»? Где лучше условия, качество газона?

– На стадионе «Динамо» газон один из лучших, на которых приходилось играть – в Украине, так точно, так что поле очень хорошее. А в остальном, не важно, где играть, лишь бы команда побеждала.

ГОЛ! 1:6. Кулач, 82 мин.