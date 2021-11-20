КУЛАЧ: «Ребята поздравили с первым голом. Верю, что можем победить Баварию»

Нападающий «Динамо» прокомментировал победу над одесским «Черноморцем»

  • 20.11.2021 01:23
  • 94 просмотра
  • 1 комментарий
КУЛАЧ: «Ребята поздравили с первым голом. Верю, что можем победить Баварию»
© ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

Нападающий «Динамо» Владислав Кулач прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (6:1) в матче 15-го тура УПЛ и свой забитый мяч:

– Главное, что вернулся и, к счастью, смог помочь команде. Рад, что сегодня выиграли, теперь будем готовиться к следующей игре. Был тяжелый период, но ничего страшного. Всем спасибо за поддержку. Главное, что сейчас я здоров, и все сложности позади. Уже на протяжении долгого времени тренируюсь в общей группе. Сегодня тренер дал мне шанс, спасибо за это. Думаю, что забитым мячом оправдал доверие.

– Вас поздравила команда?

– Да, ребята поздравили с дебютным голом и пожелали продолжать в том же духе.

– Теперь готовитесь к поединку с «Баварией»?

– Вся команда готовится. Верим в то, что сможем победить. Подойдем к следующему поединку с хорошим настроением.

– У вас сегодня была возможность сделать дубль, разочарованы, что не удалось?

– Конечно, хочется забивать в каждом моменте, но нужно понимать, что не всегда это возможно. Естественно, есть желание забивать, как можно больше, но на данный момент есть один забитый мяч – это уже хорошо.

– На каком стадионе вам больше нравится играть – на НСК «Олимпийский» или «Динамо»? Где лучше условия, качество газона?

– На стадионе «Динамо» газон один из лучших, на которых приходилось играть – в Украине, так точно, так что поле очень хорошее. А в остальном, не важно, где играть, лишь бы команда побеждала.

ГОЛ! 1:6. Кулач, 82 мин.

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 20.11.2021 01:32
    -1

    – Теперь готовитесь к поединку с «Баварией»?
    – Вся команда готовится......

    Вазелин готовьте, готовятся они
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