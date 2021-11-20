ЛУЧЕСКУ: «Мы все поддерживаем Кулача и рады, что он забил дебютный гол»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды над «Черноморцем» (6:1) в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Это была хорошая игра, в том числе и в плане подготовки ко встрече с «Баварией». Я доволен игроками, которые меньше выходили на поле в последнее время. Сегодня они удачно заменили тех игроков, которые были задействованы в национальной сборной.

Я посмотрел также в деле большинство игроков «Черноморца». Это молодые, талантливые ребята, у которых при определенной работе есть большое будущее. Но я просил свою команду, чтобы она действовала на максимальных скоростях и добилась положительного результата.

– Очень важный гол забил Кулач, который вернулся на поле после проблем со здоровьем. Вы его поддержали после игры?

– Естественно, Владу пришлось нелегко. Он заболел, затем получил травму. И ему сложно было вернуться. Поэтому он сегодня вышел. Мог забить и второй, и третий голы. Естественно, мы все его поддерживаем и рады за него. Это хороший, качественный игрок.

– В заявке на игру нашлось место Яцыку. Вы и дальше будете его привлекать к тренировкам с первой командой?

– Это капитан молодежной команды. Было бы хорошо, чтобы представитель молодежной команды был сегодня в составе. На данный момент пока только в заявке, но у него есть будущее. И у всех наших молодых игроков есть перспектива – впереди зимние сборы, контрольные игры, где каждый из них сможет себя проявить.

ГОЛ! 1:6. Кулач, 82 мин.