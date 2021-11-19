Василий КАРДАШ: «Петраков нашел общий язык с игроками сборной»

Экс-игрок сборной Украины – об Александре Петракове

  • 19.11.2021 23:22
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Василий КАРДАШ: «Петраков нашел общий язык с игроками сборной»
© ФК Динамо Киев. Василий Кардаш

Бывший полузащитник «Динамо» Киев Василий Кардаш прокомментировал утверждение Александра Петракова в качестве главного тренера сборной Украины:

«Я считаю, что это своевременный вердикт исполкома. И не только потому, что Александр Петраков, приняв сборную в непростой период, справился с поставленной задачей-минимум: выходом из группы. Важно, что Александр Васильевич нашел общий язык с подопечными, которые уже адаптировались к его требованиям. Ведь футбол Петракова несколько отличается от футбола его предшественника - Андрея Шевченко. Исчезновение приставки «исполняющий обязанности» должно только улучшить микроклимат в сборной.

Не будем забывать, что сделано только полдела, что главные испытания еще впереди и поскольку игра пойдет на вылет, то права на ошибку уже нет. Тем более, что интервал между полуфиналом и финалом - минимальный и нужно четко определиться с футболистами, которые постараются завоевать путевку в финальную часть мирового форума. Будем надеяться, что они под руководством Петракова в марте следующего года – не подведут».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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