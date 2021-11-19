БУЯЛЬСКИЙ: «У нас в УПЛ всегда главное первыми забить, и потом легче»

Полузащитник «Динамо» забил два мяча в матче 15-го тура УПЛ с «Черноморцем»

  • 19.11.2021 22:59
  • 254 просмотра
  • 2 комментария
БУЯЛЬСКИЙ: «У нас в УПЛ всегда главное первыми забить, и потом легче»
© ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский забил два мяча в поединке 15-го тура УПЛ с «Черноморцем» (6:1) и после игры поделился впечатлениями:

– Конечно, не ожидали, что будет такой крупный счет. Первые минут 20 было тяжело, соперник играл хорошо, но после гола появились свободные зоны, которые мы начали использовать.

– То есть, можно сказать, что игра была до первого забитого мяча?

– В принципе, у нас в чемпионате всегда главное первыми забить, и потом становится легче.

– Обычно после выступлений за сборную игры в чемпионате даются непросто. Сейчас так не показалось…

– Может, со стороны и показалось так, но было сложно. В первую очередь из-за того, что лично я пропустил две недели, находился без игрового ритма.

– Можно ли сказать, что этот матч был генеральной репетицией перед «Баварией», или о предстоящем поединке не думали?

– Нет, это несравнимые матчи и совершенно разный уровень. К «Баварии» надо будет готовиться намного серьезнее.

– Расскажи о своих забитых мячах.

– В первом эпизоде повезло, а во втором Витя дал мне пробить 11-метровый – спасибо ему, удалось забить.

– Была длинная пауза, смотрели VAR. Это как-то повлияло на тебя?

– Сразу думал бить в один угол, но в эту паузу постоял, подумал, другие мысли стали в голову лезть. Думаю, такие паузы сбивают.

– Следующий матч – с «Баварией». Какие ожидания?

– Как можно лучше сыграть всей команде и постараться добиться положительного результата.

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 20.11.2021 00:28
    0
    Ігор Сірий, 20.11.2021 00:20
    На сегодня Буяльский самый качественный игрок в УПЛ. Мастер, работяга и не симулирует. Цыганков, Соломон и бразильцы Шахтёра тоже красавцы, но Буя круче.
    Стихи в адрес качественного игрока:

    По полю плавал синий Буй
    К нему летел (в подкате) какой-то мальчик,
    Ты мальчик, мальчик, не балуй
    А то НЕ симулянт откусит пальчик
    Ссылка
    Ігор Сірий
    Ігор Сірий, 20.11.2021 00:20
    0
    На сегодня Буяльский самый качественный игрок в УПЛ. Мастер, работяга и не симулирует. Цыганков, Соломон и бразильцы Шахтёра тоже красавцы, но Буя круче.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности