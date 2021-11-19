БУЯЛЬСКИЙ: «У нас в УПЛ всегда главное первыми забить, и потом легче»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский забил два мяча в поединке 15-го тура УПЛ с «Черноморцем» (6:1) и после игры поделился впечатлениями:
– Конечно, не ожидали, что будет такой крупный счет. Первые минут 20 было тяжело, соперник играл хорошо, но после гола появились свободные зоны, которые мы начали использовать.
– То есть, можно сказать, что игра была до первого забитого мяча?
– В принципе, у нас в чемпионате всегда главное первыми забить, и потом становится легче.
– Обычно после выступлений за сборную игры в чемпионате даются непросто. Сейчас так не показалось…
– Может, со стороны и показалось так, но было сложно. В первую очередь из-за того, что лично я пропустил две недели, находился без игрового ритма.
– Можно ли сказать, что этот матч был генеральной репетицией перед «Баварией», или о предстоящем поединке не думали?
– Нет, это несравнимые матчи и совершенно разный уровень. К «Баварии» надо будет готовиться намного серьезнее.
– Расскажи о своих забитых мячах.
– В первом эпизоде повезло, а во втором Витя дал мне пробить 11-метровый – спасибо ему, удалось забить.
– Была длинная пауза, смотрели VAR. Это как-то повлияло на тебя?
– Сразу думал бить в один угол, но в эту паузу постоял, подумал, другие мысли стали в голову лезть. Думаю, такие паузы сбивают.
– Следующий матч – с «Баварией». Какие ожидания?
– Как можно лучше сыграть всей команде и постараться добиться положительного результата.
Источник — ФК Динамо Киев
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По полю плавал синий Буй
К нему летел (в подкате) какой-то мальчик,
Ты мальчик, мальчик, не балуй
А то НЕ симулянт откусит пальчик
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