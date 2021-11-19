БУЯЛЬСКИЙ: «У нас в УПЛ всегда главное первыми забить, и потом легче»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский забил два мяча в поединке 15-го тура УПЛ с «Черноморцем» (6:1) и после игры поделился впечатлениями:

– Конечно, не ожидали, что будет такой крупный счет. Первые минут 20 было тяжело, соперник играл хорошо, но после гола появились свободные зоны, которые мы начали использовать.

– То есть, можно сказать, что игра была до первого забитого мяча?

– В принципе, у нас в чемпионате всегда главное первыми забить, и потом становится легче.

– Обычно после выступлений за сборную игры в чемпионате даются непросто. Сейчас так не показалось…

– Может, со стороны и показалось так, но было сложно. В первую очередь из-за того, что лично я пропустил две недели, находился без игрового ритма.

– Можно ли сказать, что этот матч был генеральной репетицией перед «Баварией», или о предстоящем поединке не думали?

– Нет, это несравнимые матчи и совершенно разный уровень. К «Баварии» надо будет готовиться намного серьезнее.

– Расскажи о своих забитых мячах.

– В первом эпизоде повезло, а во втором Витя дал мне пробить 11-метровый – спасибо ему, удалось забить.

– Была длинная пауза, смотрели VAR. Это как-то повлияло на тебя?

– Сразу думал бить в один угол, но в эту паузу постоял, подумал, другие мысли стали в голову лезть. Думаю, такие паузы сбивают.

– Следующий матч – с «Баварией». Какие ожидания?

– Как можно лучше сыграть всей команде и постараться добиться положительного результата.