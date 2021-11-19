Тренер Черноморца: «Старались противостоять Динамо как могли»

Ассистент главного тренера «Черноморца» Сергей Шматоваленко прокомментировал поражение 1:6 от «Динамо» Киев в 15-м туре УПЛ:

- Игра вышла интересной, мы получили очень большой опыт в противостоянии с киевским «Динамо». Кое-что у нас не получалось, преимущество было за нашим грандом. Мы старались противостоять «Динамо» как могли, но у нас немного не получилось.

- Счет 6:1 отображает соотношение сил команд или вам просто не повезло?

- Думаю, преимущество было за «Динамо». Конечно, счет нас не устраивает, но мы допустили много ошибок в обороне и за это поплатились.