Тренер Черноморца: «Старались противостоять Динамо как могли»

Сергей Шматоваленко – о поражении от «Динамо»

  • 19.11.2021 22:32
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Тренер Черноморца: «Старались противостоять Динамо как могли»
© ФК Динамо Киев. Сергей Шматоваленко

Ассистент главного тренера «Черноморца» Сергей Шматоваленко прокомментировал поражение 1:6 от «Динамо» Киев в 15-м туре УПЛ:

- Игра вышла интересной, мы получили очень большой опыт в противостоянии с киевским «Динамо». Кое-что у нас не получалось, преимущество было за нашим грандом. Мы старались противостоять «Динамо» как могли, но у нас немного не получилось.

- Счет 6:1 отображает соотношение сил команд или вам просто не повезло?
- Думаю, преимущество было за «Динамо». Конечно, счет нас не устраивает, но мы допустили много ошибок в обороне и за это поплатились.

Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
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    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 19.11.2021 22:35
    0
    комбинационный футбол
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