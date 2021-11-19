ВИДЕО. Разгром от Динамо. Буяльский оформил дубль, Кулач поставил точку

Киевское «Динамо» разгромило одесский «Черноморец» со счетом 6:1

  • 19.11.2021 21:20
  • 1903 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Разгром от Динамо. Буяльский оформил дубль, Кулач поставил точку
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

19 ноября в 19:30 в Киеве прошел матч 15-го тура УПЛ, в котором играли «Черноморец» и «Динамо».

Во втором тайме свой дубль оформил Виталий Буяльский, а в конце игры точку поставил Владислав Кулач (6:1).

ГОЛ! 1:5. Буяльский, 58 мин (пен).

ГОЛ! 1:6. Кулач, 82 мин.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Lesovij7
    Lesovij7, 19.11.2021 21:36 (изменен)
    +1
    Это уровень, красавцы, 2 гола из девяти загрузили , отлично, так держать
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности