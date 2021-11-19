ВИДЕО. Разгром от Динамо. Буяльский оформил дубль, Кулач поставил точку

19 ноября в 19:30 в Киеве прошел матч 15-го тура УПЛ, в котором играли «Черноморец» и «Динамо».
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Во втором тайме свой дубль оформил Виталий Буяльский, а в конце игры точку поставил Владислав Кулач (6:1).
ГОЛ! 1:5. Буяльский, 58 мин (пен).
ГОЛ! 1:6. Кулач, 82 мин.
Источник — Sport.ua
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