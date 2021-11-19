Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Рамос идет верным путем»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о том, как Серхио Рамос готовится к дебюту за парижский клуб:

«Рамос хорошо тренируется. Есть хороший прогресс, Серхио идет верным путем. Посмотрим, сможет ли Серхио войти в заявку на завтрашний матч.

Такому игроку, чемпиону мира, сложно не играть, но он хорошо тренируется, демонстрируя зрелость и терпение. Рамос прогрессирует и показывает, что достаточно силен для столкновения с этой ситуацией».