Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Рамос идет верным путем»

Наставник ПСЖ – о восстановлении именитого защитника

  • 19.11.2021 21:01
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Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Рамос идет верным путем»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о том, как Серхио Рамос готовится к дебюту за парижский клуб:

«Рамос хорошо тренируется. Есть хороший прогресс, Серхио идет верным путем. Посмотрим, сможет ли Серхио войти в заявку на завтрашний матч.

Такому игроку, чемпиону мира, сложно не играть, но он хорошо тренируется, демонстрируя зрелость и терпение. Рамос прогрессирует и показывает, что достаточно силен для столкновения с этой ситуацией».

Источник — RMC Sport

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