ВИДЕО. Максимальная интенсивность. Рамос готовится дебютировать за ПСЖ

35-летний испанский защитник ПСЖ Серхио Рамос активно готовится к дебюту за французский клуб.

«Максимальная интенсивность», — прокомментировал футболист видео своей тяжелой тренировки.

Рамос перешел в ПСЖ из мадридского «Реала» летом 2021 года в качестве свободного агента. Серхио до сих пор не сыграл за ПСЖ ни одного матча из-за травмы.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €10 миллионов.