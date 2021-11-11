ВИДЕО. Максимальная интенсивность. Рамос готовится дебютировать за ПСЖ

35-летний испанский защитник ПСЖ Серхио Рамос активно готовится к дебюту за французский клуб.
«Максимальная интенсивность», — прокомментировал футболист видео своей тяжелой тренировки.
Рамос перешел в ПСЖ из мадридского «Реала» летом 2021 года в качестве свободного агента. Серхио до сих пор не сыграл за ПСЖ ни одного матча из-за травмы.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €10 миллионов.
Источник — Instagram
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