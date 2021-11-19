ВИДЕО. Дубль Витиньо. Динамо забило три гола Черноморцу в первом тайме

19 ноября в 19:30 в Киеве проходит матч 15-го тура УПЛ

  • 19.11.2021 20:30
  • 2353 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Дубль Витиньо. Динамо забило три гола Черноморцу в первом тайме
© ФК Динамо Киев. Витиньо

19 ноября в 19:30 в Киеве проходит матч 15-го тура УПЛ, в котором играют «Черноморец» и «Динамо».

Киевская команда забила три гола одесситам в первом тайме, пропустив один. Дубль оформил бразилец Витиньо.

ГОЛ! 0:1. Буяльский, 27 мин.

ГОЛ! 0:2. Витиньо, 30 мин.

ГОЛ! 0:3. Витиньо, 37 мин.

ГОЛ! 1:3. Исаенко, 44 мин.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
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    Алекс Морган
    Алекс Морган, 19.11.2021 20:46
    0
    Є такий вираз в футболі "як рукою поклав"! Це про перший гол Вітіньо
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