ВИДЕО. Дубль Витиньо. Динамо забило три гола Черноморцу в первом тайме

19 ноября в 19:30 в Киеве проходит матч 15-го тура УПЛ, в котором играют «Черноморец» и «Динамо».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Киевская команда забила три гола одесситам в первом тайме, пропустив один. Дубль оформил бразилец Витиньо.
ГОЛ! 0:1. Буяльский, 27 мин.
ГОЛ! 0:2. Витиньо, 30 мин.
ГОЛ! 0:3. Витиньо, 37 мин.
ГОЛ! 1:3. Исаенко, 44 мин.
Источник — Sport.ua
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