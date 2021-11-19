Сыграет с Миланом. УЕФА сократил дисквалификацию Гризманна

Апелляция «Атлетико» была успешной

  • 19.11.2021 19:59
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Сыграет с Миланом. УЕФА сократил дисквалификацию Гризманна
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Дисциплинарный комитет УЕФА сообщил о том, что апелляция «Атлетико» Мадрид по поводу 2-матчевой дисквалификации Антуана Гризманна была удовлетворена.

Дисквалификация французского форварда сокращена до одного матча, который он уже пропустил. Это значит, что он может принять участие в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Милана» (24 ноября).

Напомним, Гризманн был удален в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (поражение 2:3). Сначала УЕФА расценила фол Гризманна как очень грубый и дисквалифицировала форварда на 2 матча.

В нынешнем сезоне на счету Гризманна 5 голов и 1 ассист в 15 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах.

Источник — УЕФА

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