Сыграет с Миланом. УЕФА сократил дисквалификацию Гризманна

Дисциплинарный комитет УЕФА сообщил о том, что апелляция «Атлетико» Мадрид по поводу 2-матчевой дисквалификации Антуана Гризманна была удовлетворена.
Дисквалификация французского форварда сокращена до одного матча, который он уже пропустил. Это значит, что он может принять участие в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Милана» (24 ноября).
Напомним, Гризманн был удален в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (поражение 2:3). Сначала УЕФА расценила фол Гризманна как очень грубый и дисквалифицировала форварда на 2 матча.
В нынешнем сезоне на счету Гризманна 5 голов и 1 ассист в 15 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах.
Источник — УЕФА
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