Первая лига. Нива прервала впечатляющую серию Горняка-Спорт

Сегодня, 21 ноября «Нива» Тернополь в стартовом матче 19-го тура Первой лиги на выезде обыграла «Горняк-Спорт». Команда из Тернополя прервала 9-матчевую серию хозяев без поражений и догнала их в турнирной таблице: теперь у обеих клубов по 26 очков.
«Горняк-Спорт» - «Нива» Тернополь – 0:2
Голы: Вовченко 12, Бычек 65
Источник — Sport.ua
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