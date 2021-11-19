19-й тур
Горняк-Спорт
0 : 2
Нива Т
19.11.2021, FT

Первая лига. Нива прервала впечатляющую серию Горняка-Спорт

Выездная победа для команды из Тернополя

  • 19.11.2021 19:41
  • 551 просмотр
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Первая лига. Нива прервала впечатляющую серию Горняка-Спорт
© ФК Нива Тернополь

Сегодня, 21 ноября «Нива» Тернополь в стартовом матче 19-го тура Первой лиги на выезде обыграла «Горняк-Спорт». Команда из Тернополя прервала 9-матчевую серию хозяев без поражений и догнала их в турнирной таблице: теперь у обеих клубов по 26 очков.

«Горняк-Спорт» - «Нива» Тернополь – 0:2
Голы: Вовченко 12, Бычек 65

Турнирная таблица Первой лиги

Источник — Sport.ua

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