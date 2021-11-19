Свитолина и Монфис поддержали флешмоб #ГдеПэнШуай

Теннисное сообщество требует разобраться в ситуации

  • 19.11.2021 19:06
  • 845 просмотров
  • 1 комментарий
Свитолина и Монфис поддержали флешмоб #ГдеПэнШуай
© Инстаграм Элины Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис поддержали флешмоб в соцсетях с хэштегом #ГдеПэнШуай.
 
Отметим, что экс-первая ракетка мира в паре китаянка Пэн Шуай пропала после того как обвинила бывшего вице-премьера Госсовета КНР Гаоли Чжана в принуждении к сексу. 

Домогался китайский экс-чиновник. WTA сделала заявление о деле Пэн Шуай

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    syrkis-shybkis
    online
    syrkis-shybkis, 19.11.2021 19:54
    0
    Шо зря
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