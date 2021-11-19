Свитолина и Монфис поддержали флешмоб #ГдеПэнШуай

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис поддержали флешмоб в соцсетях с хэштегом #ГдеПэнШуай.
Отметим, что экс-первая ракетка мира в паре китаянка Пэн Шуай пропала после того как обвинила бывшего вице-премьера Госсовета КНР Гаоли Чжана в принуждении к сексу.
Домогался китайский экс-чиновник. WTA сделала заявление о деле Пэн Шуай
#WhereIsPengShuai 🙏🏼 pic.twitter.com/64UqodIbYE— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) November 19, 2021
#WhereIsPengShuai pic.twitter.com/p0umSekERd— Gael Monfils (@Gael_Monfils) November 19, 2021
Источник — Sport.ua
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