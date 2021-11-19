Российский теннисист дисквалифицирован на 20 месяцев за допинг

Теймураз Габашвили признал нарушение и согласился на срок дисквалификации

  • 19.11.2021 18:35
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Российский теннисист дисквалифицирован на 20 месяцев за допинг
© ATP. Теймураз Габашвили

Российский теннисист Теймураз Габашвили дисквалифицирован на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Наказание вступает в силу с 18 ноября.
 
В образце мочи теннисиста за 16 июня, взятой на челленджере в Казахстане, обнаружен фуросемид – запрещенный диуретик. Сам фуросемид – не допинг, но он запрещен WADA с 2019 года, потому что ускоренно выводит нелегальные препараты из организма.
 
Российский спортсмен признал нарушение и согласился на срок дисквалификации.
 
36-летний Габашвили занимает 270-ю строчку рейтинга, ранее входил в топ-50.

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Источник — ITF

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