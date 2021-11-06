В моче нашли рактопамин. Отстранена теннисистка, входившая в топ-60

Бывшая 60-я ракетка мира Чагла Бююкакчай из Турции отстранена от выступления на турнирах

В начале августа во время выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке у турецкой теннисистки была взята проба мочи, которую отправили в Монреаль в акредитованную WADA лабораторию. В результате проведения анализов, в пробе был обнаружен рактопамин – вещество, относящееся к категории запрещенных (анаболические агенты).

5 октября турчанка была уведомлена о нарушении правил антидопинговой программы. Она воспользовалась своим правом обратиться к главе Независимой комиссии с просьбой отменить временное отстранение. 4 ноября глава Независимой комиссии вынес решение об отклонении ходатайства.

32-летняя теннисистка ныне занимает 244-ю строчку в мировом рейтинге. В 2016 году Бююкакчай выиграла свой единственный титул WTA в Стамбуле и в том же сезоне поднялась на 60-е место в рейтинге.