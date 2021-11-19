Ярослав РАКИЦКИЙ: «Хочу, чтобы команды Украины и России встречались в ЛЧ»

Защитник считает, что сборная Украины выйдет на ЧМ

  • 19.11.2021 16:52
  • 1635 просмотров
  • 20 комментариев
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Хочу, чтобы команды Украины и России встречались в ЛЧ»
© uaf.ua

Экс-защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий оценил выступление команды в отборе ЧМ-2022 и выразил уверенность, что команда поедет в Катар.

— Как вообще объяснить выступление сборной Украины в отборочном турнире? Ни одного поражения, две ничьи с Францией, но при этом две ничьи и с Казахстаном.

— Мне непонятно, как Украина ни разу не победила Казахстан и дома сыграла вничью с финнами. Эти ничьи раздражают, но, слава богу, Украина выиграла. Осталось пройти стыки. Думаю, праздник будет на нашей улице, и Украина выйдет на чемпионат мира.

— Откуда такая уверенность? Вам могут уже в первом раунде попасться Италия или Португалия.

— Ну, мы и с французами играли. И достойно играли! Сейчас все умеют играть в футбол. А у Украины молодая команда — почти все парни выступают в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. Плюс старички помогают — Степаненко, Ярмоленко. Так что шансы у нас хорошие.

— Украина и Россия даже теоретически не могут встретиться. На ваш взгляд, УЕФА правильно делает, что разводит российские и украинские команды?

— Я бы, наоборот, хотел, чтобы российские команды с украинскими встречались в Лиге чемпионов, как было раньше. И чтобы проводили турнирчики дружеские, это же нормально.

Источник — Спорт-Экспресс

(19 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    ManUtd
    online
    ManUtd, 19.11.2021 17:00
    +7
    Не раніше, коли рашка поверне Крим та звалить з Донбасу
    Ссылка
    Fanat230784
    Fanat230784, 19.11.2021 17:10
    +4
    Цікаво, хто в Ракицького інтерв'ю брав. Бо звертаються до нього таке ніби він за збірну грає, а так, ніби питання задає представник іншої держави.
    Ссылка
    Alex Suz
    Alex Suz, 19.11.2021 17:29
    +3
    Забыли спросить
    Ссылка
    Alex Romanov
    Alex Romanov, 19.11.2021 17:49
    +2
    ManUtd, 19.11.2021 17:00
    Не раніше, коли рашка поверне Крим та звалить з Донбасу
    Как буд-то это им нужнее. Не разводили бы нас с Россией, возможно Шахтёр из первой корзины получал Зениты и ЦСКА, а не Ман Сити с Бавариями. Ну а сборная Украины могла получит на одного потенциально слабого соперника больше, а не Италию с Португалией.
    Ссылка
    Oleg Bondar
    Oleg Bondar, 19.11.2021 18:06
    +1
    Яке ж воно дурне
    Ссылка
    FunnyCat____
    FunnyCat____, 19.11.2021 17:37
    +1
    И чтобы проводили турнирчики дружеские, это же нормально.(С)
    8 лет войны , две оккупированных области, чуть ли не полтора десятка тысяч убитых
    Сотри тысяч беженцев
    ——
    Наркоман вообщем, проверьте его как дашку сырна
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 19.11.2021 17:34
    +1
    Saar, 19.11.2021 17:33
    Щодо матчів з ваноногими, то нівякому разі!!!!!
    И зря... Слабее команд в ЛЧ сложно сыскать
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 19.11.2021 17:05
    +1
    gajvir, 19.11.2021 17:03
    Як був Ракицький донецьким гопником , так ним і залишився.
    Ты когда с ним общался с глазу на глаз?
    Ссылка
    Letifer
    Letifer, 19.11.2021 16:59
    +1
    Хочет, чтоб у Зенита шансов даже 3 место не было?
    Ссылка
    Andrew Tv
    online
    Andrew Tv, 19.11.2021 18:08
    0
    Ну зачем это нужно? Забыть его и не вспоминать
    Ссылка
    alex82
    online
    alex82, 19.11.2021 18:00
    0
    Alex Romanov, 19.11.2021 17:49
    Как буд-то это им нужнее. Не разводили бы нас с Россией, возможно Шахтёр из первой корзины получал Зениты и ЦСКА, а не Ман Сити с Бавариями. Ну а сборная Украины могла получит на одного потенциально слабого соперника больше, а не Италию с Португалией.
    Россия vs. Украина: кто круче в футболе?
    История футбольных встреч России и Украины (встречи клубов в еврокубках + две встречи сборных) в официальных матчах насчитывает 23 игры.
    1994 год. ЛЧ. Динамо (Киев, Украина) — Спартак (Москва, Россия) 3:2 (гр.).
    1994 год. ЛЧ. Спартак (Москва, Россия) — Динамо (Киев, Украина) 1:0 (гр.).
    1996 год. КИ. Ротор (Волгоград, Россия) — Шахтёр (Донецк, Украина) 4:1 (гр.).
    1997 год. КУЕФА. Алания (Владикавказ, Россия) — Днепр (Днепропетровск, Украина) 2:1 (на вылет, кв.).
    1997 год. КУЕФА. Днепр (Днепропетровск, Украина) - Алания (Владикавказ, Россия) 1:4 (на вылет, кв.).
    1998 год. КК. ЦСКА (Киев, Украина) — Локомотив (Москва, Россия) 0:2 (на вылет, 1/16 финала).
    1998 год. КК. Локомотив (Москва, Россия) — ЦСКА (Киев, Украина) 3:1 (на вылет, 1/16 финала).
    2003 год. ЛЧ. Шахтер (Донецк, Украина) — Локомотив (Москва, Россия) 1:0 (на вылет, кв.).
    2003 год. ЛЧ. Локомотив (Москва, Россия) — Шахтер (Донецк, Украина) 3:1 (на вылет, кв.).
    2003 год. ЛЧ. Динамо (Киев, Украина) — Локомотив (Москва, Россия) 2:0 (гр.).
    2003 год. ЛЧ. Локомотив (Москва, Россия) — Динамо (Киев, Украина) 3:2 (гр.).
    2008 год. ЛЧ. Спартак (Москва, Россия) - Динамо (Киев, Украина) 1:4 (на вылет, кв.).
    2008 год. ЛЧ. Динамо (Киев, Украина) - Спартак (Москва, Россия) 4:1 (на вылет, кв.).
    2009 год. КУЕФА. ЦСКА (Москва, Россия) - Шахтёр (Донецк, Украина) 1:0 (на вылет, 1/8 финала).
    2009 год. КУЕФА. Шахтёр (Донецк, Украина) - ЦСКА (Москва, Россия) 2:0 (на вылет, 1/8 финала).
    2009 год. ЛЧ. Динамо (Киев, Украина) - Рубин (Казань, Россия) 3:1 (гр.).
    2009 год. ЛЧ. Рубин (Казань, Россия) - Динамо (Киев, Украина) 0:0 (гр.).
    2011 год. ЛЧ. Динамо (Киев, Украина) - Рубин (Казань, Россия) 0:2 (на вылет, кв.).
    2011 год. ЛЧ. Рубин (Казань, Россия) - Динамо (Киев, Украина) 2:1 (на вылет, кв.).
    2011 год. ЛЧ. Шахтёр (Донецк, Украина) - Зенит (Санкт-Петербург, Россия) 2:2 (гр.).
    2011 год. ЛЧ. Зенит (Санкт-Петербург, Россия) - Шахтёр (Донецк, Украина) 1:0 (гр.).
    Итого в еврокубках: Россия — Украина = 21 игра, 12 побед, 2 ничьи, 7 поражений, разница мячей: 35 — 29.
    Ссылка
    Умник
    Умник, 19.11.2021 17:46
    0
    Fanat230784, 19.11.2021 17:10
    Цікаво, хто в Ракицького інтерв'ю брав. Бо звертаються до нього таке ніби він за збірну грає, а так, ніби питання задає представник іншої держави.
    Может взять и главред. Борис Левин уроженец Горловки Донецкой области
    Ссылка
    Saar
    Saar, 19.11.2021 17:33
    0
    Щодо матчів з ваноногими, то нівякому разі!!!!!
    Ссылка
    Saar
    Saar, 19.11.2021 17:32
    0
    По-перше, щоб поїхати в Катар, нам точно не потрібно бути хвастунами, мол, подавай у плей-офф Португалію, а тим більше, Італію!, На потрібний найлегший сурерник з можливих. А це точно не Італія і не Португалія!!!! А вже на ЧС в грурі: хоть Італія, хоть Бразилія , хоть Германія!
    Ссылка
    BcagHuk_u3_JIbga
    online
    BcagHuk_u3_JIbga, 19.11.2021 17:07
    0
    Да пусть встречаются, может даже на нейтральной территории для начала. Про турнирчики дружеские он конечно перегнул
    Ссылка
    gajvir
    gajvir, 19.11.2021 17:03
    0
    Як був Ракицький донецьким гопником , так ним і залишився.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 19.11.2021 17:20
    -2
    Ярик топ игрок!
    Ссылка
    PerezdeCuellar
    PerezdeCuellar, 19.11.2021 17:08
    -2
    gajvir, 19.11.2021 17:03
    Як був Ракицький донецьким гопником , так ним і залишився.
    Врни з Гармашем, як однояйцеві бандюки...
    Ссылка
    PerezdeCuellar
    PerezdeCuellar, 19.11.2021 17:07
    -2
    Рака схавала коняка!
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 19.11.2021 17:04
    -3
    Ничего хорошего из этого не выйдет.
    Пускай играют Сербия и Хорватия.
    А нам хватит и гандбола на нейтральной площадке.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности