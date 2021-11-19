Ярослав РАКИЦКИЙ: «Хочу, чтобы команды Украины и России встречались в ЛЧ»

Экс-защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий оценил выступление команды в отборе ЧМ-2022 и выразил уверенность, что команда поедет в Катар.
— Как вообще объяснить выступление сборной Украины в отборочном турнире? Ни одного поражения, две ничьи с Францией, но при этом две ничьи и с Казахстаном.
— Мне непонятно, как Украина ни разу не победила Казахстан и дома сыграла вничью с финнами. Эти ничьи раздражают, но, слава богу, Украина выиграла. Осталось пройти стыки. Думаю, праздник будет на нашей улице, и Украина выйдет на чемпионат мира.
— Откуда такая уверенность? Вам могут уже в первом раунде попасться Италия или Португалия.
— Ну, мы и с французами играли. И достойно играли! Сейчас все умеют играть в футбол. А у Украины молодая команда — почти все парни выступают в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. Плюс старички помогают — Степаненко, Ярмоленко. Так что шансы у нас хорошие.
— Украина и Россия даже теоретически не могут встретиться. На ваш взгляд, УЕФА правильно делает, что разводит российские и украинские команды?
— Я бы, наоборот, хотел, чтобы российские команды с украинскими встречались в Лиге чемпионов, как было раньше. И чтобы проводили турнирчики дружеские, это же нормально.
Источник — Спорт-Экспресс
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8 лет войны , две оккупированных области, чуть ли не полтора десятка тысяч убитых
Сотри тысяч беженцев
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Наркоман вообщем, проверьте его как дашку сырна
История футбольных встреч России и Украины (встречи клубов в еврокубках + две встречи сборных) в официальных матчах насчитывает 23 игры.
1994 год. ЛЧ. Динамо (Киев, Украина) — Спартак (Москва, Россия) 3:2 (гр.).
1994 год. ЛЧ. Спартак (Москва, Россия) — Динамо (Киев, Украина) 1:0 (гр.).
1996 год. КИ. Ротор (Волгоград, Россия) — Шахтёр (Донецк, Украина) 4:1 (гр.).
1997 год. КУЕФА. Алания (Владикавказ, Россия) — Днепр (Днепропетровск, Украина) 2:1 (на вылет, кв.).
1997 год. КУЕФА. Днепр (Днепропетровск, Украина) - Алания (Владикавказ, Россия) 1:4 (на вылет, кв.).
1998 год. КК. ЦСКА (Киев, Украина) — Локомотив (Москва, Россия) 0:2 (на вылет, 1/16 финала).
1998 год. КК. Локомотив (Москва, Россия) — ЦСКА (Киев, Украина) 3:1 (на вылет, 1/16 финала).
2003 год. ЛЧ. Шахтер (Донецк, Украина) — Локомотив (Москва, Россия) 1:0 (на вылет, кв.).
2003 год. ЛЧ. Локомотив (Москва, Россия) — Шахтер (Донецк, Украина) 3:1 (на вылет, кв.).
2003 год. ЛЧ. Динамо (Киев, Украина) — Локомотив (Москва, Россия) 2:0 (гр.).
2003 год. ЛЧ. Локомотив (Москва, Россия) — Динамо (Киев, Украина) 3:2 (гр.).
2008 год. ЛЧ. Спартак (Москва, Россия) - Динамо (Киев, Украина) 1:4 (на вылет, кв.).
2008 год. ЛЧ. Динамо (Киев, Украина) - Спартак (Москва, Россия) 4:1 (на вылет, кв.).
2009 год. КУЕФА. ЦСКА (Москва, Россия) - Шахтёр (Донецк, Украина) 1:0 (на вылет, 1/8 финала).
2009 год. КУЕФА. Шахтёр (Донецк, Украина) - ЦСКА (Москва, Россия) 2:0 (на вылет, 1/8 финала).
2009 год. ЛЧ. Динамо (Киев, Украина) - Рубин (Казань, Россия) 3:1 (гр.).
2009 год. ЛЧ. Рубин (Казань, Россия) - Динамо (Киев, Украина) 0:0 (гр.).
2011 год. ЛЧ. Динамо (Киев, Украина) - Рубин (Казань, Россия) 0:2 (на вылет, кв.).
2011 год. ЛЧ. Рубин (Казань, Россия) - Динамо (Киев, Украина) 2:1 (на вылет, кв.).
2011 год. ЛЧ. Шахтёр (Донецк, Украина) - Зенит (Санкт-Петербург, Россия) 2:2 (гр.).
2011 год. ЛЧ. Зенит (Санкт-Петербург, Россия) - Шахтёр (Донецк, Украина) 1:0 (гр.).
Итого в еврокубках: Россия — Украина = 21 игра, 12 побед, 2 ничьи, 7 поражений, разница мячей: 35 — 29.
Пускай играют Сербия и Хорватия.
А нам хватит и гандбола на нейтральной площадке.
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