Тайсон сравнил расистов в Украине и Бразилии

Экс-хавбек «Шахтера» Тайсон, который вернулся выступать в Бразилию, сравнил ситуацию с расизмом в Украине и у себя на родине.

«Это похоже. Я жил в стране, где много предрассудков. Украина – сложная. Я приехал в 2010 году и играл с другом из Сенегала (очевидно, речь о Папе Гуйе из «Металлиста» - прим. Sport.ua), который сталкивался с этим каждый день, когда ходил на рынок или водил сына в школу… А в Бразилии моя мать прошла через это, когда мы переехали, она покинула мой дом и переехала в другой в Пелотасе, где живут более высокопоставленные люди».

«Моя мама подметала, убирала перед домом, когда проходили соседи и спрашивали, не новая ли она домработница. Это меня огорчает, потому что с подобным сталкивалась не только моя мама, но и многие люди. Мы куда-то заходим, и за нами следит охрана».

«Если это зависит от меня, я всегда буду бороться. Многие просто перестают говорить или боятся быть обвиненными во лжи. Но ведь подобные факты происходят ежедневно, и мы не можем просто молчать», - сказал Тайсон.

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