Шахтер U-19 потерял очки, но все равно опережает Динамо U-19

«Шахтер» U-19 в матче юношеского чемпионата Украины не сумел обыграть «Рух» U-19 - 0:0.

Несмотря на то, что «Динамо» U-19 разгромило юношей «Черноморца» 8:0, в таблице «Шахтер» опережает своего конкурента на 3 очка: 37 пунктов против 34-х.

Отметим «Рух», который идет на 3-м месте с 31 очком и имеет три матча в запасе.

Юношеский чемпионат Украины. 15-й тур

Шахтер U-19 - Рух U-19 0:0

Шахтер: Пузанков, Капинус, Козик, Савченко, Булеза, Гулько, Лосенко (Бако, 29), Глущенко (Борисенко, 89), Сигеев (Роспутько, 89), Векленко (Пушкарев, 75), Гончарук

Рух: Ледвий, Савчук, Китела, Слюбик, Холод, Слюсар, Непейпиев, Федор (Варфоломеев, 90), Лях, Карабин, Пастух (Пидгурский, 76)