Шахтер U-19 потерял очки, но все равно опережает Динамо U-19

Киевляне отстают на 3 пункта

  • 19.11.2021 14:28
  • 798 просмотров
  • 0 комментариев
Шахтер U-19 потерял очки, но все равно опережает Динамо U-19
© shakhtar.com

«Шахтер» U-19 в матче юношеского чемпионата Украины не сумел обыграть «Рух» U-19 - 0:0.

Несмотря на то, что «Динамо» U-19 разгромило юношей «Черноморца» 8:0, в таблице «Шахтер» опережает своего конкурента на 3 очка: 37 пунктов против 34-х.

Отметим «Рух», который идет на 3-м месте с 31 очком и имеет три матча в запасе.

Юношеский чемпионат Украины. 15-й тур

Шахтер U-19 - Рух U-19 0:0

Шахтер: Пузанков, Капинус, Козик, Савченко, Булеза, Гулько, Лосенко (Бако, 29), Глущенко (Борисенко, 89), Сигеев (Роспутько, 89), Векленко (Пушкарев, 75), Гончарук

Рух: Ледвий, Савчук, Китела, Слюбик, Холод, Слюсар, Непейпиев, Федор (Варфоломеев, 90), Лях, Карабин, Пастух (Пидгурский, 76)

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности