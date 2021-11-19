Андрей ВОРОБЕЙ: «Руху будет очень сложно остановить Шахтер»

Бывший форвард «горняков» поделился ожиданиями от поединка «Шахтер» - «Рух»

  • 19.11.2021 14:09
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Андрей ВОРОБЕЙ: «Руху будет очень сложно остановить Шахтер»
© ФК Шахтер

Экс-форвард «Шахтера», а сейчас ТВ-эксперт Андрей Воробей поделился своим мнением относительно предстоящего матча 15-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Рухом».

— В прошлом сезоне «Рух» дважды заставил болельщиков «Шахтера» переживать. Сначала отобрал очки у горняков во Львове, а затем до последнего сопротивлялся в Киеве. Сможет ли команда Кучука снова составить конкуренцию «Шахтеру»?
— «Шахтер» является хорошим раздражителем для всех команд. Думаю, что «Рух» снова попытается показать себя на фоне «горняков». Но дончане сейчас в такой форме, что «Руху» будет очень сложно их остановить. «Шахтер» в оптимальной форме, еще и при поддержке своих болельщиков.

— «Рух» в матче с «Черноморцем» показал достаточно яркую игру в атаке. Стоит ли ждать зрелищного футбола и в субботу на НСК «Олимпийский»?
— Конечно, львовян прорвало в матче с одесситами, но все же не стоит забывать, что придется играть не с «Черноморцем», а с «Шахтером». Это уже будет совсем другая игра для команды Кучука. Думаю, «горняки» уже не позволят столько свободы в атаке своему сопернику. Однозначно, что в субботу «Шахтер» будет доминировать, контролировать много времени мяч. Иначе под руководством Де Дзерби дончане играть не умеют.

— Фактор усталости сборников «Шахтера» после матче в Боснии на руку «Руху»?
— Я так не думаю. Игроки сборной Украины сейчас психологически на подъеме. Они выполнили задачу и с позитивными эмоциями вернулись в клуб. Наоборот, я думаю психологический фактор на стороне «Шахтера», а об усталости не может быть речи, учитывая кадровый потенциал «горняков».

— У «Руха» в атаке играет арендованный у «Шахтера» Андрей Борячук. В субботу он, скорее всего, на поле не выйдет. Как вы считаете, это потеря для львовян?
— Однозначно, ведь он неплохо проявил себя в последних матчах. Ему хотелось бы доказать свою состоятельность, показать свои лучшие качества. Но все же не стоит забывать, что один в поле не воин. По себе знаю, что, выходя на поле против своей родной команды, всегда у тебя двойной настрой.

— Как вы считаете, Фернандо сумел уже стать достойной заменой Траоре?
— Пока, думаю, об этом еще рано говорить. Во-первых, Фернандо – совершенно другого плана футболист. Но виден прогресс, он стал основным футболистом, ему доверяет тренер. Парень окреп и начал забивать. Если продолжит в том же духе, у него будет хорошее будущее в «Шахтере». Мне нравится этот игрок, у него хорошая скорость. Как минимум до зимнего перерыва он будет номером один в команде, ввиду отсутствия конкуренции.

— По итогам прошлого тура Шахтер вернулся на вершину турнирной таблицы. Как вы считаете, насколько важным для горняков будет удержать первую строчку до начала зимней паузы?
— Вся борьба еще впереди. Тут куда важнее не терять очки во всех матчах. У нас сейчас такой чемпионат, что все может решиться в одном конкретном матче – потерял очки и потерял чемпионство. Это понимает и «Динамо», и «Шахтер». Оттого и матч с «Рухом» для «горняков» крайне важен – нельзя оступаться и терять очки.

— Вы сами планируете посетить матч «Шахтера» и «Руха»?
— Да, собираюсь. Погода хорошая, способствует походу на матч. Жду интересный футбол!

Матч «Шахтер» - «Рух» состоится в субботу, 20 ноября, на НСК «Олимпийский». Начало – в 17:00. Билеты на игру можно приобрести по ссылке.

Источник — Sport.ua

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