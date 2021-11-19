Егор НАЗАРИНА: «Никто не думает о Роме. Все мысли о Львове»

Полузащитник луганской «Зари» Егор Назарина рассказал о подготовке команды к матчу 15-го тура чемпионата Украины против «Львова».

«Ранее у нас был очень плотный график. Сейчас появилось время восстановиться и подготовиться к важным заключительным играм. Готовимся максимально серьезно и настраиваемся взять максимальное количество очков как в Лиге конференций, так и в чемпионате Украины.

Сейчас у нас в голове игра со «Львовом». Никто не думает о «Роме». Сначала нужно добыть положительный результат на внутренней арене, а потом уже будем готовиться к еврокубковому матчу», - сказал Назарина.

Матч «Львов» – «Заря» состоится в субботу, 20 ноября. Начало в 14:00.