Барселона нашла замену Агуэро

Каталонская «Барселона» может подписать 23-летнего бразильского форварда «Базеля» Артура Кабрала.
«Блаугранас» рассматривают футболиста в качестве замены аргентинского нападающего Серхио Агуэро, который выбыл на длительный срок из-за проблем с сердцем.
Кабрал защищает цвета «Базеля» с лета 2020 года после перехода из «Палмейраса» за €6 миллионов. «Барселона» может выкупить контракт футболиста за €8 миллионов. В текущем сезоне Кабрал провел за «Базель» 24 матча во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 8 результативных передач.
Контракт игрока с «Базелем» рассчитан до лета 2023 года.
Источник — Mundo Deportivo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.