Барселона нашла замену Агуэро

Каталонский клуб может подписать форварда «Базеля»

  • 19.11.2021 13:52
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Барселона нашла замену Агуэро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» может подписать 23-летнего бразильского форварда «Базеля» Артура Кабрала.

«Блаугранас» рассматривают футболиста в качестве замены аргентинского нападающего Серхио Агуэро, который выбыл на длительный срок из-за проблем с сердцем.

Кабрал защищает цвета «Базеля» с лета 2020 года после перехода из «Палмейраса» за €6 миллионов. «Барселона» может выкупить контракт футболиста за €8 миллионов. В текущем сезоне Кабрал провел за «Базель» 24 матча во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 8 результативных передач.

Контракт игрока с «Базелем» рассчитан до лета 2023 года.

Источник — Mundo Deportivo

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