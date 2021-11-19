Барселона нашла замену Агуэро

Каталонская «Барселона» может подписать 23-летнего бразильского форварда «Базеля» Артура Кабрала.

«Блаугранас» рассматривают футболиста в качестве замены аргентинского нападающего Серхио Агуэро, который выбыл на длительный срок из-за проблем с сердцем.

Кабрал защищает цвета «Базеля» с лета 2020 года после перехода из «Палмейраса» за €6 миллионов. «Барселона» может выкупить контракт футболиста за €8 миллионов. В текущем сезоне Кабрал провел за «Базель» 24 матча во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 8 результативных передач.

Контракт игрока с «Базелем» рассчитан до лета 2023 года.