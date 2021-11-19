РАКИЦКИЙ: «У России в стыках полуфинал будет попроще, чем у Украины»

32-летний украинский защитник российского «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением о шансах сборной России выйти на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.

— Как оцените шансы России в стыках?

— Вы же «сеяные»? У вас полуфинал будет попроще.

— Да, причем домашний.

— А, еще и домашний! А у Украины первый матч выездной... Да не хочу я говорить об игре сборной России! Плохо сыграли с хорватами, хотя я и не знаю почему. Кого там бояться? Все хорватские игроки в возрасте, надо было их просто перебегать, переиграть на характере. А получилось так, что у Хорватии и игра была, и характера побольше. Может, сборная России перенервничала...

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