РАКИЦКИЙ: «У России в стыках полуфинал будет попроще, чем у Украины»

Защитник «Зенита» – о шансах россиян выйти на Мундиаль в Катаре

  • 19.11.2021 13:17
  • 735 просмотров
  • 3 комментария
РАКИЦКИЙ: «У России в стыках полуфинал будет попроще, чем у Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

32-летний украинский защитник российского «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением о шансах сборной России выйти на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.

— Как оцените шансы России в стыках?
— Вы же «сеяные»? У вас полуфинал будет попроще.

— Да, причем домашний.
— А, еще и домашний! А у Украины первый матч выездной... Да не хочу я говорить об игре сборной России! Плохо сыграли с хорватами, хотя я и не знаю почему. Кого там бояться? Все хорватские игроки в возрасте, надо было их просто перебегать, переиграть на характере. А получилось так, что у Хорватии и игра была, и характера побольше. Может, сборная России перенервничала...

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Источник — Спорт-Экспресс

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Dmytro Solovyov
    online
    Dmytro Solovyov, 19.11.2021 13:33
    +1
    Yura D, 19.11.2021 13:27
    Кого интересует мнение этой днонецкой ваты?
    Ну, раз ты сюда зашёл, то, как минимум - тебя интересует. Не было бы интересно - не заходил бы...
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 19.11.2021 13:45
    0
    Yura D, 19.11.2021 13:27
    Кого интересует мнение этой днонецкой ваты?
    Почему ты не пропустил эту новость? Наверное тебе интересно его мнение,если ты прочитал эту новость
    Ссылка
    Yura D
    online
    Yura D, 19.11.2021 13:27
    -1
    Кого интересует мнение этой днонецкой ваты?
    Ссылка
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