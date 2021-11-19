Ярослав РАКИЦКИЙ: «Во втором тайме Украина на классе додавила Боснию»

32-летний украинский защитник российского «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал победу сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0) в заключительном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.

— Смотрели игры сборных?

— Да. Матч России с Кипром смотрел. С Хорватией тоже, но об этом вообще не хочу говорить. Это не игра была.

— Валерий Карпин тоже сказал, что Россия не играла в футбол с Хорватией.

— Ой, давайте не будем об этом. Я ж не тренер, я действующий футболист. Вот Украину смотрел с Боснией, они — молодцы, заслуженно победили 2:0. В первом тайме притирались, у нас были моменты, а у боснийцев прямо перед перерывом Хаджикадунич чуть не забил — наш вратарь Бущан невероятный мяч потащил. А во втором тайме, можно сказать, на классе додавили.