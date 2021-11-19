Ярослав РАКИЦКИЙ: «Во втором тайме Украина на классе додавила Боснию»

Защитник «Зенита» – о выходе команды Александра Петракова в плей-офф квалификации ЧМ-2022

  • 19.11.2021 12:39
  • 1320 просмотров
  • 1 комментарий
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Во втором тайме Украина на классе додавила Боснию»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

32-летний украинский защитник российского «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал победу сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0) в заключительном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.

— Смотрели игры сборных?
— Да. Матч России с Кипром смотрел. С Хорватией тоже, но об этом вообще не хочу говорить. Это не игра была.

— Валерий Карпин тоже сказал, что Россия не играла в футбол с Хорватией.
— Ой, давайте не будем об этом. Я ж не тренер, я действующий футболист. Вот Украину смотрел с Боснией, они — молодцы, заслуженно победили 2:0. В первом тайме притирались, у нас были моменты, а у боснийцев прямо перед перерывом Хаджикадунич чуть не забил — наш вратарь Бущан невероятный мяч потащил. А во втором тайме, можно сказать, на классе додавили.

Источник — Спорт-Экспресс

(12 голосов)

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Комментарии
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    Trollface
    Trollface, 19.11.2021 13:20
    -2
    Он смотрел матч россии. Жесть.
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