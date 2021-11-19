КОНЬКОВ: «От игры Украины в плей-офф мы получим еще массу впечатлений»

Экс-президент УАФ – о борьбе команды Александра Петракова за путевку на Мундиаль

  • 19.11.2021 10:59
  • 883 просмотра
  • 1 комментарий
КОНЬКОВ: «От игры Украины в плей-офф мы получим еще массу впечатлений»
© УАФ

Экс-президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков прокомментировал победу украинцев над Боснией (2:0) в отборе ЧМ-2022 и оценил дальнейшие перспективы сине-желтых в борьбе за путевку на Мундиаль в Катаре.

«Игру Босния и Герцеговина - Украина я, конечно же, смотрел. Могу сказать, что у нашей сборной все нормально. Украинские футболисты вышли в плей-офф, и дай Бог, что будут дальше успешно бороться.

Что касается соперников, которые завоевали право бороться в плей-офф за выход в финальную часть предстоящего чемпионата мира в Катаре, то все они весьма серьезные. Будет очень интересный турнир, и я думаю, что мы ещё увидим много хороших игр, получим массу впечатлений. На данном этапе мы должны поступательно делать то, к чему стремится сборная Украины. Наша обязанность всячески помогать ей решить поставленную задачу», - сказал Коньков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Saar
    Saar, 19.11.2021 11:43
    0
    Особливо Чемпіони Європи! Нівякому разі на них!
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