Луис Энрике может заменить Сульшера в Ман Юнайтед

Испанский тренер является одним из главных претендентов

  • 19.11.2021 10:16
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Луис Энрике может заменить Сульшера в Ман Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» вскоре может уволить Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.

Руководство клуба рассматривают множество кандидатов на замену норвежскому специалисту.

Как сообщает источник, новым претендентом на тренерскую должность является наставник сборной Испании Луис Энрике.

Руководству «Манчестер Юнайтед» нравится атакующий стиль футбола Энрике и его способность успешно работать со звёздными игроками.

Ранее сообщалось, что «манкунианцы» хотят пригласить Зидана, но он не заинтересован в этой работе.

Источник — Fichajes.net

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