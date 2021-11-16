Зидан не хочет тренировать Ман Юнайтед

Известный специалист не возглавит клуб АПЛ

  • 16.11.2021 11:23
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Зидан не хочет тренировать Ман Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает AS, стороны на данный момент ведут переговоры.

По данным источника, 49-летний специалист хочет стать главным тренером сборной Франции.

Отмечается, что именно француз считается основным кандидатом на смену Уле Гуннару Сульшеру.

Ранее сообщалось, что Роналду одобрит Зидана на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Источник — AS

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