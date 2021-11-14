Роналду одобрит Зидана на посту главного тренера Манчестер Юнайтед

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил клубу, что одобрит Зинедина Зидана в качестве нового главного тренера команды.



Сейчас команду лихорадит и давление на Уле Гуннара Сульшера увеличилось. Главным кандидатом на пост нового наставника считается французский специалист, с которым Роналду работал в «Реале».



Отметим, что Роналду под руководством Зидана выиграл три Лиги чемпионов подряд.

Ранее сообщалось, что Зидан отказался возглавить «Манчестер Юнайтед».