Лингард решил в конце сезона покинуть Манчестер Юнайтед

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард принял окончательное решение о своем будущем.
Как сообщает английская пресса, 28-летний игрок намерен до конца отработать свой контракт, который истекает летом 2022, и покинуть клуб свободным агентом.
Отмечается, что клубу не удалось договориться с Лингардом о новом контракте. Футболист больше не намерен возобновлять переговоры из-за поведения клуба. МЮ предлагал Лингарду зарплату меньше, чем сейчас.
Также Лингард не исключает ухода в аренду во время зимнего трансферного окна из-за недостатка игровой практики.
Лингард — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 8 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Лингарда за 12 млн евро.
Источник — The Times
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