Лингард решил в конце сезона покинуть Манчестер Юнайтед

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард принял окончательное решение о своем будущем.

Как сообщает английская пресса, 28-летний игрок намерен до конца отработать свой контракт, который истекает летом 2022, и покинуть клуб свободным агентом.

Отмечается, что клубу не удалось договориться с Лингардом о новом контракте. Футболист больше не намерен возобновлять переговоры из-за поведения клуба. МЮ предлагал Лингарду зарплату меньше, чем сейчас.

Также Лингард не исключает ухода в аренду во время зимнего трансферного окна из-за недостатка игровой практики.

Лингард — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 8 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Лингарда за 12 млн евро.