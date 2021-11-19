Лингард решил в конце сезона покинуть Манчестер Юнайтед

Футболист не планирует продлевать контракт с клубом

  • 19.11.2021 07:00
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Лингард решил в конце сезона покинуть Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард принял окончательное решение о своем будущем. 

Как сообщает английская пресса, 28-летний игрок намерен до конца отработать свой контракт, который истекает летом 2022, и покинуть клуб свободным агентом.

Отмечается, что клубу не удалось договориться с Лингардом о новом контракте. Футболист больше не намерен возобновлять переговоры из-за поведения клуба. МЮ предлагал Лингарду зарплату меньше, чем сейчас.

Также Лингард не исключает ухода в аренду во время зимнего трансферного окна из-за недостатка игровой практики.

Лингард — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 8 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Лингарда за 12 млн евро.

Источник — The Times

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