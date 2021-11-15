Скромная сумма. Манчестер Юнайтед повесил ценник на Лингарда

Английский «Манчестер Юнайтед» назвал цену, за которую готов продать 28-летнего английского атакующего полузащитника Джесси Лингарда уже этой зимой.
«Красные дьяволы» расстанутся с игроком за €12 миллионов. В списке претендентов на Лингарда — «Ньюкасл» и «Вест Хэм».
Лингард — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 8 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Контракт Лингарда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года.
Источник — The Northern Echo
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