Скромная сумма. Манчестер Юнайтед повесил ценник на Лингарда

«Красные дьяволы» готовы отпустить своего футболиста всего за €12 миллионов

  • 15.11.2021 13:53
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Скромная сумма. Манчестер Юнайтед повесил ценник на Лингарда
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Юнайтед» назвал цену, за которую готов продать 28-летнего английского атакующего полузащитника Джесси Лингарда уже этой зимой.

«Красные дьяволы» расстанутся с игроком за €12 миллионов. В списке претендентов на Лингарда — «Ньюкасл» и «Вест Хэм».

Лингард — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 8 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт Лингарда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года.

Источник — The Northern Echo

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