Юрий ВИРТ: «Это была не товарищеская игра, а настоящий боевой поединок»

Наставник «Вереса» – о разгромной победе над «Карпатами Галич»

  • 19.11.2021 05:21
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Юрий ВИРТ: «Это была не товарищеская игра, а настоящий боевой поединок»
© НК Верес Ровно. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт резюмировал игру команды в товарищеском матче против «Карпат» из Галича (3:0).

«Матч с «Карпатами Галич» – часть плановой подготовки к игре чемпионата против «Металлиста 1925». Я предупредил футболистов: по итогам этого контрольного поединка и работы команды в течение недельного тренировочного цикла мы будем определять стартовую одиннадцатку в следующий понедельник.

Приятно, что все отнеслись серьезно к игре. Понравилась команда «Карпаты Галич». Это была вовсе не товарищеская игра. А настоящий боевой поединок. Говорю не о счете, а о качестве игры.

Хорошо, что обошлось без травм. Мы сыграли двумя составами. Дали всем игровое время. Если с тем же настроением будем играть в чемпионате – все будет хорошо», - сказал Вирт.

Источник — ФК Верес

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