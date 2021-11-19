Юрий ВИРТ: «Это была не товарищеская игра, а настоящий боевой поединок»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт резюмировал игру команды в товарищеском матче против «Карпат» из Галича (3:0).

«Матч с «Карпатами Галич» – часть плановой подготовки к игре чемпионата против «Металлиста 1925». Я предупредил футболистов: по итогам этого контрольного поединка и работы команды в течение недельного тренировочного цикла мы будем определять стартовую одиннадцатку в следующий понедельник.

Приятно, что все отнеслись серьезно к игре. Понравилась команда «Карпаты Галич». Это была вовсе не товарищеская игра. А настоящий боевой поединок. Говорю не о счете, а о качестве игры.

Хорошо, что обошлось без травм. Мы сыграли двумя составами. Дали всем игровое время. Если с тем же настроением будем играть в чемпионате – все будет хорошо», - сказал Вирт.