Хавбек Вереса: «Нужна была хорошая нагрузка перед игрой с Металлистом 1925»

Виталий Дахновский – о спарринге с «Карпатами Галич»

  • 18.11.2021 10:01
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Хавбек Вереса: «Нужна была хорошая нагрузка перед игрой с Металлистом 1925»
© ФК Верес. Виталий Дахновский

Полузащитник ровенского «Вереса» Виталий Дахновский, отличившийся голом в ворота «Карпат» из Галича (3:0), прокомментировал спарринг с второлиговым соперником.

«Хорошая контрольная игра. Этот матч нам был нужен. В чемпионате международная пауза. Требовалась хорошая нагрузка перед следующей игрой чемпионата против «Металлиста 1925».

Мы провели очень хороший первый тайм. Забили трижды. Могли забить больше.

Я очень давно ждал забитого мяча. Благодарю Бога, что забил в этой игре», - сказал Дахновский.

Источник — ФК Верес

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