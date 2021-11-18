Хавбек Вереса: «Нужна была хорошая нагрузка перед игрой с Металлистом 1925»

Полузащитник ровенского «Вереса» Виталий Дахновский, отличившийся голом в ворота «Карпат» из Галича (3:0), прокомментировал спарринг с второлиговым соперником.
«Хорошая контрольная игра. Этот матч нам был нужен. В чемпионате международная пауза. Требовалась хорошая нагрузка перед следующей игрой чемпионата против «Металлиста 1925».
Мы провели очень хороший первый тайм. Забили трижды. Могли забить больше.
Я очень давно ждал забитого мяча. Благодарю Бога, что забил в этой игре», - сказал Дахновский.
Источник — ФК Верес
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