Матч Мариуполь – Днепр-1 перенесен на 10 декабря

Дирекция Украинской Премьер-лиги перенесла матч 18-го тура чемпионата «Мариуполь» – «Днепр-1».
Игра, которая изначально должна была состояться 13 декабря, теперь пройдет 10 декабря на стадионе имени В.С.Бойко. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.
Поединок же юношеских команд «Мариуполя» и «Днепра-1» состоится 9 декабря. Начало в 12:00.
Ранее сообщалось, что матч «Днепра-1» и ЛНЗ в Кубке Украины состоится 1 декабря.
Источник — ФК Мариуполь
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