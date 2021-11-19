Матч Мариуполь – Днепр-1 перенесен на 10 декабря

Дирекция Украинской Премьер-лиги перенесла матч 18-го тура чемпионата «Мариуполь» – «Днепр-1».

Игра, которая изначально должна была состояться 13 декабря, теперь пройдет 10 декабря на стадионе имени В.С.Бойко. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.

Поединок же юношеских команд «Мариуполя» и «Днепра-1» состоится 9 декабря. Начало в 12:00.

Ранее сообщалось, что матч «Днепра-1» и ЛНЗ в Кубке Украины состоится 1 декабря.