ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепра-1 и ЛНЗ в Кубке Украины состоится 1 декабря

Поединок за выход в четвертьфинал турнира пройдет на «Днепр-Арене»

  • 10.11.2021 12:58
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ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепра-1 и ЛНЗ в Кубке Украины состоится 1 декабря
© СК Днепр-1

Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила дату, время и место проведения матча 1/8 финала турнира ЛНЗ (Черкассы) – «Днепр-1». Матч состоится 1 декабря на Днепр-Арене и начнется в 19:00.

Напомним, что изначально встреча должна была 28 октября в Черкассах, но из-за коронавирусного заболевания в ЛНЗ поединок был перенесен.

Уже известны имена семерых четвертьфиналистов Кубка Украины. Это «Шахтер», «Динамо», «Заря», «Ворскла», «Александрия», «Львов» и представитель Первой лиги «Металлист».

Источник — СК Днепр-1

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