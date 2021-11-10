ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепра-1 и ЛНЗ в Кубке Украины состоится 1 декабря

Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила дату, время и место проведения матча 1/8 финала турнира ЛНЗ (Черкассы) – «Днепр-1». Матч состоится 1 декабря на Днепр-Арене и начнется в 19:00.

Напомним, что изначально встреча должна была 28 октября в Черкассах, но из-за коронавирусного заболевания в ЛНЗ поединок был перенесен.

Уже известны имена семерых четвертьфиналистов Кубка Украины. Это «Шахтер», «Динамо», «Заря», «Ворскла», «Александрия», «Львов» и представитель Первой лиги «Металлист».