Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я никогда не живу с судьями в позитиве»

Член исполкома УАФ – о приезде Риццоли в Украину

  • 19.11.2021 03:45
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Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я никогда не живу с судьями в позитиве»
© ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Бывший тренер «Волыни» и член исполкома УАФ Виталий Кварцяный высказал свое мнение о приглашении Николы Риццоли на должность куратора украинских рефери.

«Вы знаете, что я не живу с судьями в большом позитиве, но глава УАФ настаивает на важности введения современных технологий в наш футбол. Также, важна перспектива сотрудничества с итальянской судейской системой, которая уже давно является ведущей в мировом футболе. Для нас это сыграет в плюс в плане доверия к нашему арбитражу, а также позитивно повлияет на рост всего нашего отечественного футбола.

Риццоли сейчас будет отвечать за систему VAR и другое техническое обеспечение в украинском судействе. Пока он будет работать с Лучано Лучи, а перспективе станет, скорее всего, кандидатом номер один на пост главы Комитета арбитров», - сказал Кварцяный.

Источник — Футбол 1/2/3

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