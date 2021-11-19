Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я никогда не живу с судьями в позитиве»

Бывший тренер «Волыни» и член исполкома УАФ Виталий Кварцяный высказал свое мнение о приглашении Николы Риццоли на должность куратора украинских рефери.
«Вы знаете, что я не живу с судьями в большом позитиве, но глава УАФ настаивает на важности введения современных технологий в наш футбол. Также, важна перспектива сотрудничества с итальянской судейской системой, которая уже давно является ведущей в мировом футболе. Для нас это сыграет в плюс в плане доверия к нашему арбитражу, а также позитивно повлияет на рост всего нашего отечественного футбола.
Риццоли сейчас будет отвечать за систему VAR и другое техническое обеспечение в украинском судействе. Пока он будет работать с Лучано Лучи, а перспективе станет, скорее всего, кандидатом номер один на пост главы Комитета арбитров», - сказал Кварцяный.
Источник — Футбол 1/2/3
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