В четверг, 18 ноября, состоялся поединок 4-го тура женской Лиги чемпионов, в котором играли исландский «Брейдаблик» и харьковский «Жилстрой-1». Команда Валентины Контик одержала первую победу в ЛЧ со счетом 2:0.
Брейдаблик – Жилстрой-1 – 0:2. Первая победа Харькова. Видео голов и обзор
Голы: Шевчук, 42, Овдийчук, 74.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.