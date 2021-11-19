ВИДЕО. Отгрузили 8 мячей. Как юниоры Динамо уничтожили Черноморец

Юноши киевского «Динамо» разгромили сверстников из одесского «Черноморца» с крупным счетом 8:0 в матче 15-го тура чемпионата Украины U-19.

Номинально выездной для киевской команды матч состоялся в четверг, 18 ноября, в 13:00 на поле учебно-тренировочной базы «Динамо» в Вите-Литовской. Теперь киевляне отстают на 2 очка от «Шахтера» U-19, однако горняки сыграли на матч меньше.

Чемпионат Украины U-19

15-й тур, 18 ноября

Черноморец Одесса U-19 – Динамо Киев U-19 – 0:8

Голы: Близниченко, 14, Диалло, 26, Яцик, 27, 79, Бражко, 45+2, Назар Волошин, 69, Слюсар, 73, Горбач, 83 (пен).