Андрей Ярмоленко повторил достижение Андрея Шевченко

В 2021 году сборная Украины забила 25 мячей. Почти половину из них записали на свой счет Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, по 6 раз поражавшие ворота соперников, причем в четырех матчах - синхронно.
Яремчук после двухлетнего перерыва 2-й раз удостоился звания бомбардир года, а Ярмоленко и вовсе 7-й, повторив тем самым достижение Андрея Шевченко. В 2011-м, 2013-м, 2014-м, 2016-м и 2017-м он единолично возглавлял список голеадоров национальной дружины, а в 2015-м - на пару с Артемом Кравцем.
К слову, именно Ярмоленко принадлежит рекорд сборной за год, установленный им в 2016 году - 7 мячей.
Игроки, забившие наибольшее количество мячей за год за сборную Украины
|
Игрок
|
Год
|
Голы
|
Матчи
|
Ср. рез.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2016
|
7
|
12
|
0,58
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
2001
|
6
|
9
|
0,67
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2013
|
6
|
11
|
0,55
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2021
|
6
|
14
|
0,43
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
2021
|
6
|
17
|
0,35
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
2000
|
5
|
5
|
1,00
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
2006
|
5
|
8
|
0,63
|
Александр АЛИЕВ
|
2010
|
5
|
8
|
0,63
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
2019
|
5
|
8
|
0,63
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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