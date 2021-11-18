Андрей Ярмоленко повторил достижение Андрея Шевченко

В 2021 году сборная Украины забила 25 мячей. Почти половину из них записали на свой счет Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, по 6 раз поражавшие ворота соперников, причем в четырех матчах - синхронно.

Яремчук после двухлетнего перерыва 2-й раз удостоился звания бомбардир года, а Ярмоленко и вовсе 7-й, повторив тем самым достижение Андрея Шевченко. В 2011-м, 2013-м, 2014-м, 2016-м и 2017-м он единолично возглавлял список голеадоров национальной дружины, а в 2015-м - на пару с Артемом Кравцем.

К слову, именно Ярмоленко принадлежит рекорд сборной за год, установленный им в 2016 году - 7 мячей.

Игроки, забившие наибольшее количество мячей за год за сборную Украины

Игрок Год Голы Матчи Ср. рез. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2016 7 12 0,58 Андрей ШЕВЧЕНКО 2001 6 9 0,67 Андрей ЯРМОЛЕНКО 2013 6 11 0,55 Андрей ЯРМОЛЕНКО 2021 6 14 0,43 Роман ЯРЕМЧУК 2021 6 17 0,35 Андрей ШЕВЧЕНКО 2000 5 5 1,00 Андрей ШЕВЧЕНКО 2006 5 8 0,63 Александр АЛИЕВ 2010 5 8 0,63 Роман ЯРЕМЧУК 2019 5 8 0,63

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