Андрей Ярмоленко повторил достижение Андрея Шевченко

Лучшими бомбардирами сборной в 2021 году стали Яремчук и Ярмоленко

  • 18.11.2021 23:36
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Андрей Ярмоленко повторил достижение Андрея Шевченко
© Фото Евгения Кравса

В 2021 году сборная Украины забила 25 мячей. Почти половину из них записали на свой счет Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, по 6 раз поражавшие ворота соперников, причем в четырех матчах - синхронно.

Яремчук после двухлетнего перерыва 2-й раз удостоился звания бомбардир года, а Ярмоленко и вовсе 7-й, повторив тем самым достижение Андрея Шевченко. В 2011-м, 2013-м, 2014-м, 2016-м и 2017-м он единолично возглавлял список голеадоров национальной дружины, а в 2015-м - на пару с Артемом Кравцем.

К слову, именно Ярмоленко принадлежит рекорд сборной за год, установленный им в 2016 году - 7 мячей.

Игроки, забившие наибольшее количество мячей за год за сборную Украины

Игрок

Год

Голы

Матчи

Ср. рез.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2016

7

12

0,58

Андрей ШЕВЧЕНКО

2001

6

9

0,67

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2013

6

11

0,55

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2021

6

14

0,43

Роман ЯРЕМЧУК

2021

6

17

0,35

Андрей ШЕВЧЕНКО

2000

5

5

1,00

Андрей ШЕВЧЕНКО

2006

5

8

0,63

Александр АЛИЕВ

2010

5

8

0,63

Роман ЯРЕМЧУК

2019

5

8

0,63

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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