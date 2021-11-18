Средний возраст игроков сборной Украины в 2021 году составил 26,05 лет

В 2021 году в составе сборной Украины были задействованы 5 вратарей, 12 защитников, 17 полузащитников и 5 нападающих. Средний возраст всех игроков - 26,05 лет (вратари - 27,60, защитники - 24,17, полузащитники - 27,06, нападающие - 25,60). Самый старшим стал Андрей Пятов (37 лет 106 дней), а самым молодым - Илья Забарный (18 лет 204 дня). Самым молодым составом украинцы выступили 23 мая в матче с Бахрейном (средний возраст - 25,06), а самым возрастным - 11 ноября в поединке с Болгарией (27,23).

Самые возрастные игроки сборной Украины в 2021 году

Возраст Игрок Дата Соперник Счет 37 лет 106 дней Андрей ПЯТОВ 12.10.2021 Босния (д) 1:1 33 года 361 день ЖУНИОР МОРАЕС 31.03.2021 Казахстан (д) 1:1 33 года 222 дня Денис БОЙКО 08.09.2021 Чехия (г) 1:1 33 года 14 дней МАРЛОС 21.06.2021 Австрия (н) 0:1 32 года 100 дней Тарас СТЕПАНЕНКО 16.11.2021 Босния (г) 2:0 32 года 19 дней Андрей ЯРМОЛЕНКО 16.11.2021 Босния (г) 2:0

Самые молодые игроки сборной Украины в 2021 году