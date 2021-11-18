Средний возраст игроков сборной Украины в 2021 году составил 26,05 лет

Самый старшим стал 37-летний Андрей Пятов, самым молодым - 18-летний Илья Забарный

  • 18.11.2021 23:31
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Средний возраст игроков сборной Украины в 2021 году составил 26,05 лет
© УАФ

В 2021 году в составе сборной Украины были задействованы 5 вратарей, 12 защитников, 17 полузащитников и 5 нападающих. Средний возраст всех игроков - 26,05 лет (вратари - 27,60, защитники - 24,17, полузащитники - 27,06, нападающие - 25,60). Самый старшим стал Андрей Пятов (37 лет 106 дней), а самым молодым - Илья Забарный (18 лет 204 дня). Самым молодым составом украинцы выступили 23 мая в матче с Бахрейном (средний возраст - 25,06), а самым возрастным - 11 ноября в поединке с Болгарией (27,23).

Самые возрастные игроки сборной Украины в 2021 году

Возраст

Игрок

Дата

Соперник

Счет

37 лет 106 дней

Андрей ПЯТОВ

12.10.2021

Босния (д)

1:1

33 года 361 день

ЖУНИОР МОРАЕС

31.03.2021

Казахстан (д)

1:1

33 года 222 дня

Денис БОЙКО

08.09.2021

Чехия (г)

1:1

33 года 14 дней

МАРЛОС

21.06.2021

Австрия (н)

0:1

32 года 100 дней

Тарас СТЕПАНЕНКО

16.11.2021

Босния (г)

2:0

32 года 19 дней

Андрей ЯРМОЛЕНКО

16.11.2021

Босния (г)

2:0

Самые молодые игроки сборной Украины в 2021 году

Возраст

Игрок

Дата

Соперник

Счет

18 лет 204 дня

Илья ЗАБАРНЫЙ

24.03.2021

Франция (г)

1:1

18 лет 264 дня

Георгий СУДАКОВ

23.05.2021

Бахрейн (д)

1:1

19 лет 242 дня

Анатолий ТРУБИН

31.03.2021

Казахстан (д)

1:1

20 лет 138 дней

Даниил СИКАН

01.09.2021

Казахстан (г)

2:2

21 год 89 дней

Александр СИРОТА

08.09.2021

Чехия (г)

1:1

 

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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