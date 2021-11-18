Средний возраст игроков сборной Украины в 2021 году составил 26,05 лет

В 2021 году в составе сборной Украины были задействованы 5 вратарей, 12 защитников, 17 полузащитников и 5 нападающих. Средний возраст всех игроков - 26,05 лет (вратари - 27,60, защитники - 24,17, полузащитники - 27,06, нападающие - 25,60). Самый старшим стал Андрей Пятов (37 лет 106 дней), а самым молодым - Илья Забарный (18 лет 204 дня). Самым молодым составом украинцы выступили 23 мая в матче с Бахрейном (средний возраст - 25,06), а самым возрастным - 11 ноября в поединке с Болгарией (27,23).
Самые возрастные игроки сборной Украины в 2021 году
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
37 лет 106 дней
|
Андрей ПЯТОВ
|
12.10.2021
|
Босния (д)
|
1:1
|
33 года 361 день
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
31.03.2021
|
Казахстан (д)
|
1:1
|
33 года 222 дня
|
Денис БОЙКО
|
08.09.2021
|
Чехия (г)
|
1:1
|
33 года 14 дней
|
МАРЛОС
|
21.06.2021
|
Австрия (н)
|
0:1
|
32 года 100 дней
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
16.11.2021
|
Босния (г)
|
2:0
|
32 года 19 дней
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
16.11.2021
|
Босния (г)
|
2:0
Самые молодые игроки сборной Украины в 2021 году
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 204 дня
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
24.03.2021
|
Франция (г)
|
1:1
|
18 лет 264 дня
|
Георгий СУДАКОВ
|
23.05.2021
|
Бахрейн (д)
|
1:1
|
19 лет 242 дня
|
Анатолий ТРУБИН
|
31.03.2021
|
Казахстан (д)
|
1:1
|
20 лет 138 дней
|
Даниил СИКАН
|
01.09.2021
|
Казахстан (г)
|
2:2
|
21 год 89 дней
|
Александр СИРОТА
|
08.09.2021
|
Чехия (г)
|
1:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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