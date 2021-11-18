ПОЛЕВОЙ: «В Донецке среди белого дня боевики выбрасывали людей из машин»

Экс-игрок «Металлурга» Д вспомнил, как начиналась война на Донбассе:

  • 18.11.2021 23:23
  • 602 просмотра
  • 3 комментария
ПОЛЕВОЙ: «В Донецке среди белого дня боевики выбрасывали людей из машин»
© Металлург Донецк. Владимир Полевой

Бывший футболист донецкого «Металлурга» Владимир Полевой, ныне выступающий за Металлург Запорожье, рассказал о событиях весны 2014 года, когда началась война на Донбассе:

«Я приехал в Донецк в начале 2013 года. Пробыл полтора года, а когда в стране все изменилось, клуб оказался «беженцем», случился его конец. Я могу понять руководство, потому что в Донецке была идеальная база, инфраструктура на хорошем уровне. Они еще существовали год в другом городе. Кажется, базировались в Киеве пацаны, я уже тогда ушел из «Металлурга». Возможно, это было финансово затратно. Содержать команду в другом городе, где надо все арендовать, – это наверняка ударило по финансам. 

Когда это все начиналось, у нас был тренер из России и один игрок тоже – Ташуев и Безлихотнов. Они спрашивали, что это вообще и как. Я говорил, что все нормально, несколько дней побудет и все завершится. Мне так казалось, потому что как это вообще могло произойти?! Когда приехали на сборы, то смотрели, что происходит на Майдане. Впоследствии вернулись в Донецк, было все вроде хорошо. Донецк жил своей жизнью. 

Уже весной началось: сначала захват облгосадминистрации, блокпосты, перестрелки. Все это показывали по новостям. В принципе, мы же и сами все видели: по городу ходили, детей в садик водили. В конце мая-начале июня события понеслись.

22 мая мы с семьей полетели на отдых, а 26-го захватили аэропорт. Многие ребята с отдыха не могли вернуться в Донецк, уже брали билеты в Запорожье. Помню, как нас отпускали в отпуск, то говорили, чтобы мы приехали на неделю в Донецк, потренироваться, а потом на сборы. Мы ехали на машине, проезжали блокпосты. У базы донецкого «Металлурга» сделали большой блокпост, и мы каждый день в течение недели ездили через него. Хорошо, что не проверяли, я еще успел вещи вывезти. Был комендантский час. 

Эвакуация? Помню свой последний момент в Донецке. В шесть утра мы выехали из базы Металлурга в сторону Днепра или Запорожья. Нас остановили, проверили, спросили куда – мы сказали, что спортсмены, на сборы, и поехали. То, что было потом, рассказывали ребята – не очень приятные воспоминания. Вспоминать такое страшно и не хочется. 

Как переживали иностранцы? Когда мы завершили чемпионат и все полетели по домам, вроде все нормально было. Но впоследствии легионеры уже не прилетали, только украинцы. Легионеры присоединились на сборах. То, что происходило в марте, они видели. Уже потом пошло: прямо посреди белого дня выбрасывали людей из машин, забирали автомобили и уезжали – и все. Ничего не объясняли, пусть в машине в тот момент женщины, мужчины, дети, это никого не интересовало».

Источник — FanDay

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    kortizol1
    kortizol1, 19.11.2021 00:02
    0
    BekXan, 19.11.2021 00:01
    Путинский мир во всей красе...Гореть под ними земля всегда будет.
    ваш же не устраивал украинский мир, а когда что-то не устраивает, всегда приходит что-то на смену.
    Ссылка
    BekXan
    online
    BekXan, 19.11.2021 00:01
    -1
    Путинский мир во всей красе...Гореть под ними земля всегда будет.
    Ссылка
    kortizol1
    kortizol1, 19.11.2021 00:01
    -1
    ну наши то защитники пьют чаи оттопырив мизинец
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности