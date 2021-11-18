ПОЛЕВОЙ: «В Донецке среди белого дня боевики выбрасывали людей из машин»

Бывший футболист донецкого «Металлурга» Владимир Полевой, ныне выступающий за Металлург Запорожье, рассказал о событиях весны 2014 года, когда началась война на Донбассе:

«Я приехал в Донецк в начале 2013 года. Пробыл полтора года, а когда в стране все изменилось, клуб оказался «беженцем», случился его конец. Я могу понять руководство, потому что в Донецке была идеальная база, инфраструктура на хорошем уровне. Они еще существовали год в другом городе. Кажется, базировались в Киеве пацаны, я уже тогда ушел из «Металлурга». Возможно, это было финансово затратно. Содержать команду в другом городе, где надо все арендовать, – это наверняка ударило по финансам.

Когда это все начиналось, у нас был тренер из России и один игрок тоже – Ташуев и Безлихотнов. Они спрашивали, что это вообще и как. Я говорил, что все нормально, несколько дней побудет и все завершится. Мне так казалось, потому что как это вообще могло произойти?! Когда приехали на сборы, то смотрели, что происходит на Майдане. Впоследствии вернулись в Донецк, было все вроде хорошо. Донецк жил своей жизнью.

Уже весной началось: сначала захват облгосадминистрации, блокпосты, перестрелки. Все это показывали по новостям. В принципе, мы же и сами все видели: по городу ходили, детей в садик водили. В конце мая-начале июня события понеслись.

22 мая мы с семьей полетели на отдых, а 26-го захватили аэропорт. Многие ребята с отдыха не могли вернуться в Донецк, уже брали билеты в Запорожье. Помню, как нас отпускали в отпуск, то говорили, чтобы мы приехали на неделю в Донецк, потренироваться, а потом на сборы. Мы ехали на машине, проезжали блокпосты. У базы донецкого «Металлурга» сделали большой блокпост, и мы каждый день в течение недели ездили через него. Хорошо, что не проверяли, я еще успел вещи вывезти. Был комендантский час.

Эвакуация? Помню свой последний момент в Донецке. В шесть утра мы выехали из базы Металлурга в сторону Днепра или Запорожья. Нас остановили, проверили, спросили куда – мы сказали, что спортсмены, на сборы, и поехали. То, что было потом, рассказывали ребята – не очень приятные воспоминания. Вспоминать такое страшно и не хочется.

Как переживали иностранцы? Когда мы завершили чемпионат и все полетели по домам, вроде все нормально было. Но впоследствии легионеры уже не прилетали, только украинцы. Легионеры присоединились на сборах. То, что происходило в марте, они видели. Уже потом пошло: прямо посреди белого дня выбрасывали людей из машин, забирали автомобили и уезжали – и все. Ничего не объясняли, пусть в машине в тот момент женщины, мужчины, дети, это никого не интересовало».