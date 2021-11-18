Артем ФРАНКОВ: «Что может быть интереснее, чем посмотреть свою молодежь?»

Известный журналист и главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков сделал прогноз на матч украинской Премьер-лиги «Черноморец» – «Динамо».

«Соотношение сил настолько очевидно, что щедрое разрешение «Динамо» выйти против него своим арендованным мало меняет. Хотя и представляет руководство киевского клуба в более выгодном свете, чем сами знаете кого. Там-то о подобном интересном ходе, о таком разрешении речь не идет. Хотя, что может быть интереснее, чем посмотреть свою молодежь в таком вот противостоянии? Ладно, у главных тренеров свои интересы…

Здесь откровенно ловить нечего, кроме разгрома «Черноморца» (но зачем это «Динамо»), а потому нужно искать что-то более оригинальное: тотал больше 3.5 мячей за 2,10, ничью в первом тайме за 3,35 или обе забьют за 2,75 («Черноморец» забьет за 2,65) – ставка обязывающая, но почему бы нет? Иначе нужно ставить на точный счет 0:2 (6,00) и трястись потом, чтобы ничего лишнего не прилетело!

Впрочем, у вас всегда есть вариант «чайника» – «засунуть» этот матч (конкретно победу «Динамо» с ее микроскопическим коэффициентом) в экспресс (но не в систему!).

Моя ставка: обе забьют за 2,75», – сказал Франков.

Матч «Черноморец» – «Динамо» состоится 19 ноября. Начало встречи в 19:30.

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