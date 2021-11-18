Стало известно, кто рассудит Черноморец и Динамо

Матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу между «Черноморцем» и «Динамо» будет обслуживать судейская бригада во главе с Александром Шандором, представляющим Львов.
Не так давно, в 10-м туре чемпионата Украины, при судействе Шандора «Динамо» дома принимало «Шахтер», этот поединок завершился вничью 0:0, а арбитр показал шесть желтых карточек.
Также пересекался Шандор в этом сезоне и с «Черноморцем» – в 6-м туре одесситы дома сыграли вничью с «Александрией» 2:2, а арбитр показал четыре предупреждения.
В матче «Черноморец» – «Динамо» будет задействована система VAR. Арбитром VAR назначен Алексей Деревинский из Хмельницкого.
Игра пройдет в Киеве 19 ноября на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
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Источник — ФК Динамо Киев
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