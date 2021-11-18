Тренер Черноморца: «Будем играть в комбинационный футбол с Динамо»

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против «Динамо» Киев:

«Настроение хорошее, а ребята работают с большим желанием. Несмотря на игру с грандом, изменений в нашей атакующей игре не случится. Мы будем идти вперед и прессинговать. Настраиваемся играть в атакующий комбинационный футбол.

У нас есть проблемы в игре в обороне, но мы будем налаживать надежность в этом компоненте. Многое здесь зависит от ответственности футболистов и их понимания. Наша игра в защите вызывает опасения».