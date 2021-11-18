Тренер Черноморца: «Будем играть в комбинационный футбол с Динамо»

Юрий Мороз – о следующем матче команды в УПЛ

  • 18.11.2021 20:06
  • 439 просмотров
  • 7 комментариев
Тренер Черноморца: «Будем играть в комбинационный футбол с Динамо»
© Футбол 1/2/3. Юрий Мороз

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против «Динамо» Киев:

«Настроение хорошее, а ребята работают с большим желанием. Несмотря на игру с грандом, изменений в нашей атакующей игре не случится. Мы будем идти вперед и прессинговать. Настраиваемся играть в атакующий комбинационный футбол.

У нас есть проблемы в игре в обороне, но мы будем налаживать надежность в этом компоненте. Многое здесь зависит от ответственности футболистов и их понимания. Наша игра в защите вызывает опасения».

Источник — ТК Футбол

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ENJOY--
    ENJOY--, 18.11.2021 20:40
    +1
    Комбинация - дать забить побольше голов динамо
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 18.11.2021 20:39
    +1
    Что этот тренер курит? Вообще-то похож на кокаиниста... Или я ошибаюсь?
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    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 18.11.2021 20:27
    0
    у-19 сгорело 0-8...т.к. играло у-16....а у-19 будет играть завтра и тоже0-8 тоже будут комбинировать
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    FunnyCat____
    FunnyCat____, 18.11.2021 20:41 (изменен)
    -1
    ENJOY--, 18.11.2021 20:40
    Комбинация - дать забить побольше голов динамо
    Федя, а почему ты на ветках шахтёр - мариуполь не остришь ?
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    CheMP
    CheMP, 18.11.2021 20:08
    -1
    предупредил или напугал?
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    CheMP
    CheMP, 18.11.2021 20:08
    -1
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    kortizol1
    kortizol1, 18.11.2021 20:16
    -2
    ясно понятно, сливать будете
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