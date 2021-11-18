Получать звездюлей. Губерниев обозвал украинских фанатов дураками

Российский комментатор осудил украинских фанов за перевернутый флаг России

  • 18.11.2021 22:35
  • 3018 просмотров
  • 10 комментариев
Получать звездюлей. Губерниев обозвал украинских фанатов дураками
© ekskluziva.ba

Скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев оскорбил украинских болельщиков, назвав их дураками после победы сборной Украины в матче квалификации ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (2:0).

Болельщики сборной Украины принесли на трибуну российский флаг и вывесили его вверх ногами. Забавно, что боснийцы посчитали, что перед ними флаг Сербии и начали потасовку.

Массовой драки удалось избежать, так как между болельщиками были полицейские. Однако Губерниев почему-то настаивает на том, что украинских фанов якобы избили боснийские ультрас.

Дмитрий Губерниев: «Дуракам закон не писан, если писан, так расписан. Украинские болельщики – просто дураки. Если будут продолжать так делать, то будут регулярно получать звездюлей на всех крупнейших соревнованиях. Конечно, это карма, тут даже говорить нечего. В следующий раз еще что-нибудь перевернут, получат снова люлей на другом стадионе от других болельщиков. Может быть, им это нравится, не знаю. Есть такое выражение – без звездюлей как без пряников. Может, у них девиз такой».

Примечание. Администрация сайта Sport.ua выражает крайне негативное отношение к словам Дмитрия Губерниева.

Источник — Sport24.ru

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 18.11.2021 22:48
    +12
    Ой чья бы корова мычала! Это ваше быдло везде лезет на рожон... А нормальный и самое главное настоящий(!) болельщик сб. Украины, никогда не возьмёт эту санную тряпку в руки! Поэтому вывод такой, это ваши ватные братья сербы сделали подставу и провокацию...
    Ссылка
    AЛВ
    AЛВ, 18.11.2021 23:17
    +4
    губєрнієв - ти губєрнія китайська,вчи цапориле китайську мову....
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
    Александр Казюк, 18.11.2021 23:22
    +3
    Учитывая тот факт, что на трибунах с украинскими болельщиками на ряду с флагом Украины был флаг морской пехоты Украины, скорее бочечки могли по шапке получить
    Ссылка
    Westwood.
    Westwood., 18.11.2021 23:03
    +3
    драка потому что Боснийцы подумали это Сербы
    😂😂😂😂😂😂
    Ссылка
    Алекс Морган
    Алекс Морган, 18.11.2021 23:21
    +2
    Це однозначно провокація! Виглядає так, ніби укрофани підтримують сербів, а це повна маячня скоріше за все це зробили ватники
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
    Александр Казюк, 18.11.2021 23:37
    +1
    Александр Казюк, 18.11.2021 23:22
    Учитывая тот факт, что на трибунах с украинскими болельщиками на ряду с флагом Украины был флаг морской пехоты Украины, скорее бочечки могли по шапке получить
    Босняки*
    Тупой Т9
    Ссылка
    turist86
    turist86, 19.11.2021 00:03
    0
    Гриша (з московським акцентом): Как пагодка в Маскве?
    Владімір: Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
    Опанас: якась… К*цапи всєгда такі понятливі – а не понімають…
    Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома!
    Миша, Гpиша, Опанас і Толя п... ь к*цапів. К*цапи кpичать дуpними голосами.
    https://www.youtube.com/watch?v=YMwsZk-IUDo К*цапи (присвячується національному питанню)
    Лесь Подерв'янський
    Ссылка
    BekXan
    online
    BekXan, 18.11.2021 23:45
    0
    Губерниев вонючая псина не более того бгавкает из под будки.Кацапня везде будет получать люлей!
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
    Dmytro Solovyov, 18.11.2021 23:20
    0
    Бредовая бредятина...
    Ссылка
    maxaonin8
    maxaonin8, 18.11.2021 23:06
    -5
    Вопрос - зачем притрушенные вообще притащили туда московский прапор?
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