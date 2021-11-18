Получать звездюлей. Губерниев обозвал украинских фанатов дураками

Скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев оскорбил украинских болельщиков, назвав их дураками после победы сборной Украины в матче квалификации ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (2:0).

Болельщики сборной Украины принесли на трибуну российский флаг и вывесили его вверх ногами. Забавно, что боснийцы посчитали, что перед ними флаг Сербии и начали потасовку.

Массовой драки удалось избежать, так как между болельщиками были полицейские. Однако Губерниев почему-то настаивает на том, что украинских фанов якобы избили боснийские ультрас.

Дмитрий Губерниев: «Дуракам закон не писан, если писан, так расписан. Украинские болельщики – просто дураки. Если будут продолжать так делать, то будут регулярно получать звездюлей на всех крупнейших соревнованиях. Конечно, это карма, тут даже говорить нечего. В следующий раз еще что-нибудь перевернут, получат снова люлей на другом стадионе от других болельщиков. Может быть, им это нравится, не знаю. Есть такое выражение – без звездюлей как без пряников. Может, у них девиз такой».

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