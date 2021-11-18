ШАРАН: «Петраков поначалу чувствовал себя не так уверенно, как сейчас»

Бывший главный тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился мнением о перспективах сборной Украины под руководством Александра Петракова.



«Самое главное, что есть костяк команды, есть уважение к теперь уже главному тренеру. Поначалу он чувствовал себя не так уверенно, как сейчас. И это было видно по кадрам из раздевалки, которые показал канал «Футбол».



Видно, что у нынешней сборной Украины есть коллектив. Если в таком же духе работать и дальше, то уверен, что все будет хорошо. Главное, что ничего в составе нынешней национальной команды ломать не нужно, а надеяться на имеющихся в обойме на данный момент лучших игроков», – сказал Шаран.

Читайте также: Владимир ШАРАН: «Петраков и его помощники сработали просто здорово!»